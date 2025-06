Tragedia all’ex fabbrica «Reggiani»: trovata morta una ragazzina di 14 anni

La chiamata ai soccorsi, l’ingresso a piedi all’ex Reggiani dal varco del cantiere della T2 in fase di realizzazione. Poi la drammatica scoperta, che subito ha suscitato grande sgomento, fin dai primi che, arrivati nella serata di giovedì 26 giugno in via Tito Legrenzi, si sono trovati di fronte il corpo senza vita di una ragazza. Giovanissima, 14 anni, originaria dell’Europa dell’Est, abitava alle porte di Bergamo con la nonna e uno zio. Dalla casa dei familiari si era allontanata mercoledì pomeriggio, tanto che giovedì, dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri, sui social era stato diffuso un post con una sua fotografia: «Se qualcuno dovesse vederla, chiamate le forze dell’ordine». Purtroppo, però, quando la chiamata al numero unico delle emergenze è arrivata, per lei non c’era più nulla da fare.