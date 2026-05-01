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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 01 Maggio 2026

Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi

VIABILITÀ. Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età.

Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore

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Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi
Il tratto di via Rovelli che da sei mesi è a senso unico per lasciare spazio al cantiere del treno per Orio. Il doppio sento sarà ripristinato dal 5 maggio
(Foto di agazzi)

Sei mesi dopo la chiusura – e con pochi lavori effettivamente realizzati nel frattempo – da martedì prossimo, 5 maggio, verrà ripristinato il doppio senso in via Rovelli, nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico accanto al Centro per tutte le età. Non si tratta però della fine del cantiere, che inizialmente sarebbe dovuto terminare a gennaio: la riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando la strada verrà nuovamente chiusa. Una misura che rappresenta comunque una boccata d’ossigeno per il quartiere, oggi costretto a deviare su via Borgo Palazzo o a compiere un lungo giro nel centro di Boccaleone.

La decisione arriva dopo il pressing del Comune su Rfi per ridurre, per quanto possibile, i disagi provocati dai lavori della nuova linea ferroviaria per Orio al Serio. A sua volta Rfi ha sollecitato l’impresa appaltatrice a rivedere tempi e perimetro del cantiere, liberando così una parte della carreggiata. «È una misura di liberazione dello spazio – conferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda –. Grazie all’intervento di Rfi, l’impresa ha modificato il perimetro del cantiere e reso disponibile più spazio sulla via. Da fine ottobre si vedrà: la decisione spetta a Rfi e all’azienda appaltatrice».

Le fasi successive

La riapertura avviene in attesa della fase successiva del progetto, quella che prevede lo spostamento a nord della strada una volta posati i binari della nuova linea e chiuso il passaggio a livello di via Pizzo Recastello

La riapertura avviene in attesa della fase successiva del progetto, quella che prevede lo spostamento a nord della strada una volta posati i binari della nuova linea e chiuso il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. Una chiusura che inizialmente era prevista per la fine del 2024 e che, secondo gli ultimi aggiornamenti, avverrà dopo l’estate, contestualmente all’attivazione della nuova viabilità del quartiere, con il sottopasso che scavalcherà i binari più avanti, sempre in via Rovelli, all’altezza del mercato ortofrutticolo.

Finora, con la carreggiata ridotta, chi proviene dal centro e vuole dirigersi verso Seriate è obbligato a svoltare a sinistra in via Tolstoj, imboccare via Clementina e rientrare su via Borgo Palazzo. Per evitare di congestionare ulteriormente la zona, è possibile anche svoltare a sinistra sotto il ponte della circonvallazione e raggiungere il semaforo su Borgo Palazzo. Per chi arriva da via Monte Cornagera, l’accesso a via Rovelli resta consentito soltanto svoltando a destra. Per la riapertura della corsia è stata predisposta un’ordinanza comunale che introduce anche il divieto di transito ai veicoli oltre le 3,5 tonnellate e «istituisce» il limite di velocità a 30 km/h, in un tratto che peraltro già da anni è zona 30.

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