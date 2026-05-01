Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi

Sei mesi dopo la chiusura – e con pochi lavori effettivamente realizzati nel frattempo – da martedì prossimo, 5 maggio, verrà ripristinato il doppio senso in via Rovelli, nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico accanto al Centro per tutte le età. Non si tratta però della fine del cantiere, che inizialmente sarebbe dovuto terminare a gennaio: la riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando la strada verrà nuovamente chiusa. Una misura che rappresenta comunque una boccata d’ossigeno per il quartiere, oggi costretto a deviare su via Borgo Palazzo o a compiere un lungo giro nel centro di Boccaleone.

La decisione arriva dopo il pressing del Comune su Rfi per ridurre, per quanto possibile, i disagi provocati dai lavori della nuova linea ferroviaria per Orio al Serio. A sua volta Rfi ha sollecitato l’impresa appaltatrice a rivedere tempi e perimetro del cantiere, liberando così una parte della carreggiata. «È una misura di liberazione dello spazio – conferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda –. Grazie all’intervento di Rfi, l’impresa ha modificato il perimetro del cantiere e reso disponibile più spazio sulla via. Da fine ottobre si vedrà: la decisione spetta a Rfi e all’azienda appaltatrice».

Le fasi successive

La riapertura avviene in attesa della fase successiva del progetto, quella che prevede lo spostamento a nord della strada una volta posati i binari della nuova linea e chiuso il passaggio a livello di via Pizzo Recastello La riapertura avviene in attesa della fase successiva del progetto, quella che prevede lo spostamento a nord della strada una volta posati i binari della nuova linea e chiuso il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. Una chiusura che inizialmente era prevista per la fine del 2024 e che, secondo gli ultimi aggiornamenti, avverrà dopo l’estate, contestualmente all’attivazione della nuova viabilità del quartiere, con il sottopasso che scavalcherà i binari più avanti, sempre in via Rovelli, all’altezza del mercato ortofrutticolo.