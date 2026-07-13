Ultimi posti disponibili per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, sulle orme di San Francesco

Sono già circa 200 gli iscritti, ma c’è ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, accompagnato dal Vicario generale della diocesi monsignor Davide Pelucchi. L’itinerario, proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia viaggi Ovet, si snoderà dal 24 al 27 settembre sulle orme di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi, la cui radicalità evangelica continua ad ispirare ed affascinare molte persone.

«In occasione di questo importante anniversario la Diocesi ha scelto di rendere omaggio a San Francesco - spiega don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi -. Sono luoghi speciali, in cui molti sono già stati almeno una volta ma questa è l’occasione per tornare da pellegrini, per un prezioso approfondimento anche grazie alla presenza del Vicario generale». Come sottolinea Paolo Morosini, referente per i viaggi di gruppo Ovet, «l’itinerario francescano sarà arricchito anche dalla figura di Santa Rita da Cascia, testimone di fede e carità».

Il programma

Giovedì 24, arrivati ad Assisi in bus da Bergamo (già quattro i pullman previsti), visita guidata alla basilica di San Francesco, preghiera sulla tomba del Santo e celebrazione eucaristica. Venerdì il ricco itinerario francescano, con tappe alla chiesetta di San Damiano, basilica di Santa Chiara, cattedrale San Rufino, santuario della Spogliazione, dove vi è la salma di San Carlo Acutis, convento di Rivotorto, «Porziuncola» e luogo in cui San Francesco spirò. Infine celebrazione eucaristica. Sabato sarà dedicato a Valle Reatina, suggestive cascate delle Marmore, Greccio (visita e preghiera al santuario francescano del Presepe) e Cascia (visita ai luoghi di Santa Rita), con Messa conclusiva. L’ultimo giorno, dopo la celebrazione domenicale in Santa Maria degli Angeli, visita al santuario francescano de La Verna in Toscana e ritorno a Bergamo in serata.

Come iscriversi