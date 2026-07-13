Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 13 Luglio 2026

Ultimi posti disponibili per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, sulle orme di San Francesco

LA PROPOSTA. A settembre quattro giorni col Vicario generale monsignor Davide Pelucchi.L’itinerario francescano sarà arricchito anche dalla figura di Santa Rita da Cascia. Circa 200 persone già iscritte

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ultimi posti disponibili per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, sulle orme di San Francesco
La basilica di Assisi

Sono già circa 200 gli iscritti, ma c’è ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi, accompagnato dal Vicario generale della diocesi monsignor Davide Pelucchi. L’itinerario, proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia viaggi Ovet, si snoderà dal 24 al 27 settembre sulle orme di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi, la cui radicalità evangelica continua ad ispirare ed affascinare molte persone.

«In occasione di questo importante anniversario la Diocesi ha scelto di rendere omaggio a San Francesco - spiega don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi -. Sono luoghi speciali, in cui molti sono già stati almeno una volta ma questa è l’occasione per tornare da pellegrini, per un prezioso approfondimento anche grazie alla presenza del Vicario generale». Come sottolinea Paolo Morosini, referente per i viaggi di gruppo Ovet, «l’itinerario francescano sarà arricchito anche dalla figura di Santa Rita da Cascia, testimone di fede e carità».

Il programma

Giovedì 24, arrivati ad Assisi in bus da Bergamo (già quattro i pullman previsti), visita guidata alla basilica di San Francesco, preghiera sulla tomba del Santo e celebrazione eucaristica. Venerdì il ricco itinerario francescano, con tappe alla chiesetta di San Damiano, basilica di Santa Chiara, cattedrale San Rufino, santuario della Spogliazione, dove vi è la salma di San Carlo Acutis, convento di Rivotorto, «Porziuncola» e luogo in cui San Francesco spirò. Infine celebrazione eucaristica. Sabato sarà dedicato a Valle Reatina, suggestive cascate delle Marmore, Greccio (visita e preghiera al santuario francescano del Presepe) e Cascia (visita ai luoghi di Santa Rita), con Messa conclusiva. L’ultimo giorno, dopo la celebrazione domenicale in Santa Maria degli Angeli, visita al santuario francescano de La Verna in Toscana e ritorno a Bergamo in serata.

Come iscriversi

La quota di partecipazione è di 550 euro. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare l’agenzia Ovet di viale Papa Giovanni XXIII 110: telefono 035.243723, mail [email protected] e sito www.ovetviaggi.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Organizzazioni internazionali
Politica
Turismo
Vacanze
Tempo libero