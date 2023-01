Un «buco» al cuore dopo l’incidente in moto: diciassettenne salvato a Bergamo

«Mi sono sentita dire due volte nel giro di pochi giorni che mio figlio stava rischiando di morire. Ora lo guardo, lo vedo sorridere e mi dico: ma è successo davvero a noi tutto questo? E devo anche tenerlo a freno, il mio amato Gioele: se fosse per lui, tornerebbe subito in sella alla moto», Anna Ciapponi, la mamma di Gioele Perlini, 17 anni, di Morbegno , ha la voce a tratti divertita e a tratti preoccupata, mentre racconta i mesi di angoscia vissuti nel 2022: a settembre Gioele aveva riportato un trauma cranico in seguito a un incidente in moto. Ed era stato necessario operarlo per liberarlo dall’ematoma che si era formato. L’intervento era stato eseguito a Sondrio, ma dopo poche ore era emerso che quell’incidente a Gioele aveva causato anche qualcos’altro, di ancora più letale: nell’impatto in moto si era rotta la valvola tricuspide, in sostanza il diciassettenne aveva un «buco» nel cuore.