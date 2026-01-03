Una trentina di pappagalli avvistati al parco di Boccaleone a Bergamo -Foto

Non è un avvistamento abituale per Bergamo, e proprio per questo ha attirato attenzione e curiosità. Nei giorni scorsi, al Parco delle Rane di via Gasparini, nel quartiere di Boccaleone, è stata segnalata la presenza di un gruppo di circa trenta pappagalli verdi.

Il cambiamento climatico

La segnalazione, arrivata da un cittadino alla nostra redazione, racconta un fenomeno nuovo per il contesto urbano cittadino. Se infatti la presenza dei «parrocchetti dal collare» è da anni una realtà consolidata nei parchi di città come Roma o Barcellona, dove gli inverni miti favoriscono la sopravvivenza di specie tropicali, vederli oggi anche a Bergamo rappresenta un segnale evidente di come il cambiamento climatico stia modificando gli equilibri naturali anche alle nostre latitudini.

Un dettaglio dei parrocchetti dal collare su un albero del parco di Boccaleone a Bergamo L’albero che sulla cima è colorato di verde intenso per la presenza dei parrocchetti dal collare

Il costante miglioramento dell’ambiente urbano

A questo scenario si affianca il lavoro svolto in città negli ultimi anni sul fronte ambientale. Come spiega l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini: «Si stanno compiendo numerosi sforzi per migliorare l’ecosistema, promuovendo lo sfalcio differenziato e incrementando le attività di riforestazione. Abbiamo anche abolito l’uso di adulticidi programmati contro la zanzara tigre ed eliminato il glifosato, un noto erbicida chimico. Sono tutte misure pensate per favorire la natura, che vengono riconosciute dalla fauna, costantemente alla ricerca di ambienti adatti in cui prosperare».

Uccelli scappati dalla cattività