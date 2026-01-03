Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Una trentina di pappagalli avvistati al parco di Boccaleone a Bergamo -Foto

LA CURIOSITÀ . Si tratta della specie «parrocchetti dal collare» e hanno trovato condizioni favorevoli in città. Le foto e la segnalazione da un nostro abbonato.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
I pappagalli al Parco delle Rane, fotografati da un nostro lettore
I pappagalli al Parco delle Rane, fotografati da un nostro lettore

Non è un avvistamento abituale per Bergamo, e proprio per questo ha attirato attenzione e curiosità. Nei giorni scorsi, al Parco delle Rane di via Gasparini, nel quartiere di Boccaleone, è stata segnalata la presenza di un gruppo di circa trenta pappagalli verdi.

Il cambiamento climatico

La segnalazione, arrivata da un cittadino alla nostra redazione, racconta un fenomeno nuovo per il contesto urbano cittadino. Se infatti la presenza dei «parrocchetti dal collare» è da anni una realtà consolidata nei parchi di città come Roma o Barcellona, dove gli inverni miti favoriscono la sopravvivenza di specie tropicali, vederli oggi anche a Bergamo rappresenta un segnale evidente di come il cambiamento climatico stia modificando gli equilibri naturali anche alle nostre latitudini.

Un dettaglio dei parrocchetti dal collare su un albero del parco di Boccaleone a Bergamo
Un dettaglio dei parrocchetti dal collare su un albero del parco di Boccaleone a Bergamo
L’albero che sulla cima è colorato di verde intenso per la presenza dei parrocchetti dal collare
L’albero che sulla cima è colorato di verde intenso per la presenza dei parrocchetti dal collare

Il costante miglioramento dell’ambiente urbano

A questo scenario si affianca il lavoro svolto in città negli ultimi anni sul fronte ambientale. Come spiega l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini: «Si stanno compiendo numerosi sforzi per migliorare l’ecosistema, promuovendo lo sfalcio differenziato e incrementando le attività di riforestazione. Abbiamo anche abolito l’uso di adulticidi programmati contro la zanzara tigre ed eliminato il glifosato, un noto erbicida chimico. Sono tutte misure pensate per favorire la natura, che vengono riconosciute dalla fauna, costantemente alla ricerca di ambienti adatti in cui prosperare».

Uccelli scappati dalla cattività

Il fenomeno è seguito con attenzione grazie alla collaborazione tra Lipu (Lega italiana protezione uccelli), Gruppo ornitologico bergamasco e Museo Caffi. Come sottolinea Silvia Nembrini della Lipu di Bergamo, «fino ad ora gli avvistamenti erano stati registrati solo in provincia, da poco, in gruppi isolati, li vediamo anche in città. Si tratta di specie aufughe, derivate da fughe dalla cattività, che oggi trovano anche a Bergamo condizioni sempre più favorevoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Ambiente
inquinamento
natura
Politica ambientale
Scienza, Tecnologia
Climatologia, Meteorologia
Oriana Ruzzini
Lucia Cappelluzzo
museo caffi
Lipu
Lega italiana protezione uccelli