Valentino Pizzaballa, a 91 anni il tennis è una storia d’amore

«Non ho alcun segreto, se non quello di voler bene alla mia persona». Ogni giorno il bergamasco Valentino Pizzaballa calca la terra rossa come se la carta d’identità non esistesse. Ha 91 anni e gioca a tennis tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, presso il Tennis Club Bergamo in via Ruggeri da Stabello a Valtesse. «Ma se trovo qualcuno disponibile vado anche il weekend». Classe 1932, ex dirigente d’azienda, Valentino è il fratello maggiore di Pier Luigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta che negli Anni Sessanta è diventato famoso per la sua figurina Panini praticamente introvabile. «Ogni tanto mi chiama qualche collezionista dicendo di averla. In realtà anche io ho un passato da calciatore. Giocavo a pallone da ragazzo, in oratorio, ma ho smesso dopo un infortunio al menisco».