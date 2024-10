Via Broseta, si parte con il restyling. Nuova pavimentazione con disegno a «ventagli»

Via Broseta si rifà il look. Il progetto di riqualificazione della via del centro città partirà da lunedì 28 ottobre e durerà fino alla primavera 2025, indicativamente per il mese di aprile, per una spesa complessiva di 450mila euro, come riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

«Dopo l’avvenuta riqualificazione di via Moroni e via San Bernardino negli anni scorsi – spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici – , come amministrazione comunale abbiamo ritenuto importante l’esigenza di riqualificare anche via Broseta, soprattutto in virtù della sua posizione all’interno di un borgo storico e attigua a piazza Pontida, posizione non adeguatamente valorizzata dalla discontinuità del trattamento della sede stradale».

Il progetto

L’intervento di riqualificazione proposto dunque mira a connettere la via con l’attigua piazza, attraverso una continuità visiva ed estetica. Il progetto, infatti, nel tratto compreso tra piazza Pontida e via Sant’Antonino, prevede la ripavimentazione sia della carreggiata che dei marciapiedi, garantendo un dislivello minimo di circa 1 centimetro per un corretto drenaggio delle acque meteoriche. La strada verrà pavimentata con cubetti di Luserna grigia posati con lo stesso disegno a ventaglio policentrico dell’adiacente Piazza Pontida, per dare così «l’effetto ottico» di continuità tra la piazza e la via. «La pavimentazione in cubetti di Luserna grigia della carreggiata stradale si interromperà poco dopo l’incrocio con via Sant’Antonino», specifica Rota. E via Sant’Antonino sarà al centro anche di un importante cambiamento per la viabilità.

Il «finto sagrato»

All’immissione della via, infatti, verrà realizzato un attraversamento pedonale, ora assente. «In occasione dell’intervento di riqualificazione, verrà anche “rinnovata” la chiesa di San Rocco», dice Rota. La chiesa, al civico 24 di via Broseta, fu costruita nella seconda metà del XV secolo (secondo gli archivi storici tra il 1481 e il 1520) nella località che, un tempo, era dedicata alla coltivazione di ortaggi, in prossimità di piazza della Legna, poi divenuta piazza Pontida. Per volontà degli abitanti che volevano chiedere protezione contro l’epidemia di peste, la chiesa venne dedicata ai Santi Rocco e Sebastiano, protettori dalla peste. Nel corso del Novecento la chiesa venne restaurata diverse volte, ma mai venne costruito un sagrato. Ora, in occasione degli imminenti lavori nella via, alla chiesa verrà costruito un «finto sagrato».

«Viene proposta un’area antistante la chiesa che serve a integrare l’edificio con il contesto urbano circostante, fungendo nello stesso tempo da tramite e da filtro» spiega Rota in base alla relazione tecnica dei lavori che vuole tratteggiare anche la storicità dell’area di intervento, parte di Borgo San Leonardo, uno dei cinque borghi storici della città. «La superficie del “finto sagrato” sarà integrata nello spazio urbano ma risulterà distinta mediante l’impiego di materiali lapidei posati con disegno differente da quello previsto per pavimentare l’intera via, ma in continuità con l’arenaria esistente posta sotto l’ambulacro a sei campate», dice l’assessore.

Interventi sui marciapiedi