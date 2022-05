Via Rosa, nuovo parcheggio da 78 posti: sarà connesso all’oratorio e a via Gasparini

In via Gabriele Rosa, nel quartiere di Boccaleone, verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico da 78 posti auto e saranno allargati anche i marciapiedi . Palazzo Frizzoni ha approvato questa settimana il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione del parcheggio, dopo la definizione dell’acquisto da parte del Comune di un’area sterrata (inutilizzata) di 3 mila metri quadrati a pochi passi dall’oratorio, in precedenza di proprietà della parrocchia.