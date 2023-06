Via Serassi, scatta il doppio senso per la bretella

La nuova viabilità del rondò delle Valli è stata completata. Venerdì 16 giugno con l’apertura al traffico della bretella di via Serassi anche nel senso di marcia in entrata, lo snodo di collegamento tra la città e la Valle Seriana si presenta nella sua veste definitiva. Dal 29 maggio è entrato in funzione il sovrappasso - e gli effetti positivi sono stati apprezzati dagli automobilisti, che hanno visto ridursi i tempi di percorrenza - ora è scattato anche il doppio senso di marcia per la bretella di via Serassi.