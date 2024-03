Viale Vittorio Emanuele chiuso al traffico nella notte tra l’11 e il 12 marzo

Viale Vittorio Emanuele chiuso lunedì notte al traffico: l’11 marzo la principale porta d’accesso a Città Alta sarà chiusa al traffico e interrotta per permettere lo smontaggio della gru di un cantiere privato per i lavori di sistemazione di uno degli edifici che si affacciano sulla via.

L’ordinanza

I veicoli potranno accedere a Bergamo alta attraverso gli altri varchi, come porta Garibaldi, via Tre Armi, Borgo Canale. Anche il trasporto pubblico non potrà raggiungere Città Alta: la linea 1 Atb vedrà il proprio capolinea trasferirsi temporaneamente alla stazione inferiore della Funicolare di Città.

Il cantiere aveva già comportato la chiusura del Viale lo scorso 4 settembre, sempre in orario notturno. Per tutto il resto del periodo dei lavori non è stato necessario prevedere la chiusura completa del viale, ma solo dei restringimenti della carreggiata in concomitanza con interventi particolarmente impegnativi, comunque sempre eseguiti in orario notturno, intorno alle 4 o alle 5 del mattino, e in brevi fasce pomeridiane per evitare di interferire con i giorni e gli orari in cui si registra maggiore traffico lungo il viale.