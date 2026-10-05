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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026

Violenza di genere, presidio l’8 ottobre in Largo Rezzara a Bergamo

LA MANIFESTAZIONE. La Rete bergamasca torna in piazza a Bergamo giovedì alle 18.30: un appello al cambiamento, all’educazione al rispetto e alla solidarietà con chi subisce violenza.

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Redazione Web
Redazione Web
Violenza di genere, presidio l’8 ottobre in Largo Rezzara a Bergamo
Un momento di una precedente manifestazione della Rete bergamasca contro la violenza di genere

Bergamo

«Violenza di genere: basta inerzia, è ora di agire». È l’appello della Rete bergamasca contro la violenza di genere, che promuove un presidio giovedì 8 ottobre alle 18.30 in Largo Rezzara a Bergamo.

Violenza di genere, l’appello della Rete bergamasca

La Rete denuncia il ripetersi quotidiano della violenza e della discriminazione patriarcale. Accanto ai femminicidi, indicati come l’espressione più estrema, la Rete richiama le violenze fisiche, psicologiche ed economiche e i piccoli e grandi soprusi quotidiani. Secondo gli ultimi dati Istat, tre milioni di bambine e ragazzine avrebbero subìto violenza prima dei 16 anni.

«Come se non fosse sufficiente, nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di episodi che dimostrano ancora una volta come la cultura patriarcale sia ancora ben presente anche nelle istituzioni» spiegano dalla Rete

Educazione al rispetto e solidarietà

Come ogni mese, l’invito è quello di scendere in piazza per sostenere il cambiamento ed esprimere, attraverso la propria presenza, solidarietà, appoggio e disponibilità all’aiuto verso chi vive queste violenze e chiunque ne abbia bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
giustizia
Giustizia, Criminalità
Rete bergamasca contro la violenza di genere
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