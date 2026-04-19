Violenza sui genitori anziani e su una donna: arrestati due uomini a Bergamo
I FERMI. Due casi diversi finiti con lo stesso esito, il carcere, a Stezzano e Sarnico.
Bergamo
Due distinti interventi dei carabinieri di Bergamo hanno portato all’esecuzione di altrettante misure di custodia cautelare in carcere per reati legati alla violenza domestica ed estorsione aggravata.
Estorceva denaro ai genitori: arrestato 47enne
Il primo caso riguarda un 47enne residente ad Azzano San Paolo, arrestato a Stezzano. L’uomo è accusato di aver vessato i genitori, entrambi 77enni, con continue richieste di denaro – tra i 2.500 e i 4.000 euro al mese – accompagnate da minacce, insulti e atti intimidatori. In un episodio avrebbe anche mostrato un coltello. Il giudice ha disposto il carcere per il rischio di reiterazione dei reati.
Maltrattamenti su moglie e figlio: in carcere 57enne
Sempre il 17 aprile, i carabinieri di Sarnico hanno arrestato un 57enne residente ad Adrara San Martino, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie 34enne e del figlio di 9 anni. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe messo in atto ripetute aggressioni e minacce, spesso davanti al minore. La donna, ferita in una delle ultime violenze, è stata trasferita in una struttura protetta.
Codice rosso e intervento tempestivo
Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dal Gip su richiesta della Procura di Bergamo nell’ambito delle procedure del «codice rosso».
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