Violenza sui genitori anziani e su una donna: arrestati due uomini a Bergamo

Estorceva denaro ai genitori: arrestato 47enne

Il primo caso riguarda un 47enne residente ad Azzano San Paolo, arrestato a Stezzano. L’uomo è accusato di aver vessato i genitori, entrambi 77enni, con continue richieste di denaro – tra i 2.500 e i 4.000 euro al mese – accompagnate da minacce, insulti e atti intimidatori. In un episodio avrebbe anche mostrato un coltello. Il giudice ha disposto il carcere per il rischio di reiterazione dei reati.