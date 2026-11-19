Incontri, dibattiti, proiezioni cinematografiche, iniziative artistiche e attività sportive per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Bergamo propone un calendario di appuntamenti diffusi in tutta la città, dal 16 novembre fino a dicembre. Il programma nasce dalla collaborazione tra Comune, istituzioni, Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine, associazioni, enti del terzo settore e realtà culturali.

Violenza sulle donne, gli eventi a Bergamo

Le iniziative coinvolgeranno scuole, quartieri, spazi pubblici, luoghi della cultura e strutture sanitarie. Previste attività rivolte a giovani, famiglie, professionisti e cittadini, con approfondimenti sugli strumenti giuridici e sui percorsi di sostegno alle vittime, oltre a letture, campagne informative e momenti di partecipazione collettiva.

«La violenza di genere non è una questione privata né un problema che riguarda soltanto le donne», sottolinea Marzia Marchesi, assessora alle Pari Opportunità, evidenziando l’importanza della prevenzione e dell’educazione al rispetto, soprattutto tra le giovani generazioni.

Prevenzione e sostegno alle vittime di violenza

Al centro del programma anche la formazione degli operatori e il coordinamento dei servizi territoriali. «Contrastare la violenza significa rafforzare la capacità del territorio di riconoscere le situazioni di rischio e garantire risposte tempestive e coordinate», spiega Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali. L’obiettivo è rendere più efficaci i percorsi di protezione delle donne e promuovere una comunità capace di riconoscere e contrastare la violenza.

Il calendario delle iniziative

Venerdì 20 novembre

La locandina delle iniziative per il contrasto alla violenza di genere 14.30–18.30 – Convegno «Il nuovo Codice Rosso e il reato di femminicidio: profili sostanziali e processuali tra prime applicazioni e questioni aperte» Auditorium del Liceo Secco Suardo, via Angelo Maj 8.

Incontro di approfondimento giuridico organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo – Assessorato alle Pari Opportunità e in collaborazione con la Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine.

17.30 – Lettura e dibattito a partire dal libro «Sorella outsider» di Audre Lorde allo spazio di quartiere Villaggio. Lettura ad alta voce di brani del libro, seguita da un dibattito aperto e guidato. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

Domenica 22 novembre 10–18 – «Con i nostri occhi», mostra collettiva alla sede UILDM, via Leonardo da Vinci 9, quartiere Monterosso.

La violenza sulle donne raccontata attraverso una pluralità di linguaggi artistici, opere e percorsi che invitano a superare il silenzio. A cura di UILDM e Benessere Creativo, con la Rete di quartiere.

18.30–22.30 – «Libere dalla paura» al Centro Risorse Educative Valtesse, via Ruggeri da Stabello 34. Serata dedicata alla difesa personale femminile, organizzata da AVIS in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità.

Lunedì 23 novembre

17.00 – Lettura e dibattito a partire dal libro «Internet non è un posto per femmine» di Silvia Semenzin

Dove: Spazio di quartiere Celadina.

Lettura ad alta voce e dibattito aperto e guidato. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

17.00 – Lettura di albi illustrati e laboratorio

Dove: Spazio di quartiere Pignolo.

Lettura degli albi «Ci conosciamo» e «Pezzettino», seguita da una piccola attività laboratoriale per bambini e genitori. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

20.30 – Lettura e dibattito a partire dal libro «Stai zitta» di Michela Murgia

Dove: Spazio di quartiere Monterosso.

Lettura ad alta voce di brani del libro e dibattito aperto e guidato. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

Martedì 24 novembre

15.00 – «Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca»

Dove: Edificio comunale di via San Giorgio 19.

Adesione alla campagna di comunicazione congiunta ANCI–Dipartimento per le Pari Opportunità, con l’esposizione della bandiera sulla facciata dell’edificio comunale, quale segno di un impegno che prosegue durante tutto l’anno.

18.00–19.30 – «Era tanto un bravo ragazzo», intervento di Paola Di Nicola Travaglini

Dove: Libreria Feltrinelli, via XX Settembre.

Incontro divulgativo organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, il Comune di Bergamo – Assessorato alle Politiche sociali, Longevità, Salute e Sport, la Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine e l’Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Mercoledì 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

9.00–18.00 – Convegno «Contrasto alla violenza: continuità ospedale-territorio, reti di responsabilità ed empowerment di comunità»

Dove: Auditorium dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Convegno promosso dall’ASST Papa Giovanni XXIII in collaborazione con il Comune di Bergamo – Assessorato alle Politiche sociali, Longevità, Salute e Sport e la Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine. Un’occasione di confronto sul raccordo tra servizi sanitari e territoriali, sulla responsabilità condivisa e sul ruolo delle reti di comunità.

9.00 – Camminata con deposizione di fiori

Dove: Partenza dalla fermata TEB Borgo Palazzo, via Borgo Palazzo 69.

Camminata con deposizione di fiori presso alcune panchine rosse della città, promossa dall’associazione Adesso Donne 3.0 e dal Gruppo di cammino Borgo Palazzo.

11.00–17.00 – Stand informativo sulla tutela penale e dimostrazioni di difesa personale

Dove: Piazzale Marconi.

Iniziativa informativa organizzata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo in collaborazione con l’associazione Aiuto Donna. Sono previsti approfondimenti sulla tutela penale e dimostrazioni pratiche sulle nozioni di difesa personale.

16.00 – Lettura e dibattito a partire dal libro «Una donna» di Annie Ernaux

Dove: Spazio di quartiere Grumello.

Lettura ad alta voce di brani del libro e dibattito aperto e guidato. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

19.00 – Installazione luminosa «Right Light»

Dove: Piazza della Repubblica.

Iniziativa di sensibilizzazione nell’ambito del progetto Right Light, con luci donate da Soroptimist International Club Bergamo. La campagna è promossa da Soroptimist in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità.

21.00 – Concerto contro la violenza sulle donne con «Shine on Project»

Dove: Auditorium del Seminario Vescovile, via Arena 11, Città Alta.

Concerto di sensibilizzazione organizzato in collaborazione tra Assessorato alle Pari Opportunità, Consiglio delle Donne e Pro Loco. Ingresso libero con prenotazione. All’uscita sarà possibile lasciare una donazione a favore dell’associazione Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza Onlus.

Sabato 28 novembre

Dalle 10.00 – «Running Against Violence»

Dove: Partenza e arrivo da Palazzo Frizzoni.

Camminata e corsa con percorsi di 3 o 5 chilometri in memoria delle vittime di femminicidio. Iniziativa organizzata dall’associazione Podisti Insonni in collaborazione con il Comune di Bergamo – Assessorato alle Politiche sociali, Longevità, Salute e Sport.

Lunedì 30 novembre

16.30 – Lettura di albo illustrato e laboratorio

Dove: Spazio di quartiere Longuelo.

Lettura per bambini e genitori, seguita da una piccola attività laboratoriale. A cura del Servizio Spazio di quartiere con l’associazione La Città delle Mille.

Da martedì 1° a giovedì 3 dicembre

Festival «Linea»

Dove: Spazio Daste, via Daste e Spalenga 13.

Rassegna socioculturale dedicata al contrasto alla violenza di genere, alla cultura del rispetto e alla promozione di modelli relazionali liberi da stereotipi. Il festival è organizzato dalla cooperativa sociale Generazioni Fa, partner della Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine, con il patrocinio del Comune di Bergamo.

Le campagne di sensibilizzazione in città

Accanto agli appuntamenti del calendario, sono previste campagne di comunicazione diffuse sul territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema e raggiungere le persone anche attraverso i luoghi e gli strumenti della mobilità quotidiana.

Fino al 26 novembre – «Donna sei in pericolo? Chiama 1522»

Sugli autobus ATB viene diffusa la campagna di sensibilizzazione promossa da Soroptimist, con il messaggio di invito a contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 tradotto in dieci lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, cinese, ucraino, filippino, cingalese, arabo e indiano.

Fino al 15 dicembre – «25 Novembre tutto l’anno»