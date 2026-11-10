Violenza sulle donne, a Bergamo una campagna di sensibilizzazione per tutto l’anno

«La lotta alla violenza di genere non ha una giornata. Ha tutto il calendario». È il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Bergamo, Atb e Teb in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, sostenuta dall’associazione Aiuto Donna, dalla Rete Antiviolenza comunale e dall’Agenzia per il Tpl con la campagna Marta, punta a ricordare che il contrasto alla violenza di genere deve essere un impegno quotidiano.

Violenza sulle donne, 140 manifesti in città

Da mercoledì 11 novembre saranno affissi 140 manifesti nelle strade di Bergamo. La campagna sarà visibile anche sugli autobus, sulle pensiline digitali e nella stazione della funicolare di Città, oltre che sui canali social degli enti coinvolti.

Il messaggio si sviluppa attraverso immagini che accostano il 25 novembre ad altre ricorrenze, dal Natale a San Valentino, dalla Festa del Papà ai compleanni. Il colore dominante è il rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

L’impegno del Comune di Bergamo contro la violenza di genere

«Il contrasto alla violenza contro le donne è una questione che riguarda l’intera società e richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità ogni giorno», sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Marzia Marchesi, ribadendo l’importanza di affiancare alla sensibilizzazione interventi di prevenzione e sostegno alle vittime.