Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 10 Novembre 2026

Violenza sulle donne, a Bergamo una campagna di sensibilizzazione per tutto l’anno

L’INIZIATIVA. Dall’11 novembre 140 manifesti in città. La campagna di Comune, Atb e Tebcoinvolge anche autobus, pensiline digitali e funicolari.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Violenza sulle donne, a Bergamo una campagna di sensibilizzazione per tutto l’anno

Bergamo

«La lotta alla violenza di genere non ha una giornata. Ha tutto il calendario». È il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Bergamo, Atb e Teb in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, sostenuta dall’associazione Aiuto Donna, dalla Rete Antiviolenza comunale e dall’Agenzia per il Tpl con la campagna Marta, punta a ricordare che il contrasto alla violenza di genere deve essere un impegno quotidiano.

Violenza sulle donne, 140 manifesti in città

Da mercoledì 11 novembre saranno affissi 140 manifesti nelle strade di Bergamo. La campagna sarà visibile anche sugli autobus, sulle pensiline digitali e nella stazione della funicolare di Città, oltre che sui canali social degli enti coinvolti.

Il messaggio si sviluppa attraverso immagini che accostano il 25 novembre ad altre ricorrenze, dal Natale a San Valentino, dalla Festa del Papà ai compleanni. Il colore dominante è il rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

L’impegno del Comune di Bergamo contro la violenza di genere

«Il contrasto alla violenza contro le donne è una questione che riguarda l’intera società e richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità ogni giorno», sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Marzia Marchesi, ribadendo l’importanza di affiancare alla sensibilizzazione interventi di prevenzione e sostegno alle vittime.

Per Liliana Donato, direttrice generale di Atb Mobilità, l’obiettivo è evitare che il significato del 25 novembre svanisca il giorno successivo: «Il contrasto alla violenza di genere non può essere confinato a un solo giorno. Deve impegnare tutto il calendario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Marzia Marchesi
Liliana Donato
Teb
Atb
Comune di Bergamo
Agenzia per il Tpl