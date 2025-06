Visite mediche gratuite grazie alle aziende bergamasche

Dall’idea di PTeam, in collaborazione con la Fondazione Banca delle visite Ets e con il patrocinio della Provincia di Bergamo, nasce oggi, 26 giugno, «Bergamox1000», un progetto solidale per trasformare il valore della prevenzione in un gesto concreto e a disposizione di chi, per molteplici cause, spesso trascura la propria salute.

L’obbiettivo è quello di raccogliere 50.000 euro, destinati a offrire mille controlli medici gratuiti attraverso l’associazione Banca delle visite che, ispirandosi all’idea del «caffè sospeso» napoletano, raccoglie donazioni per tradurle in prestazioni mediche. Il fine è promuovere salute e benessere psicofisico e stimolare l’attenzione verso attività di prevenzione, perché, questo il loro slogan, «Prevenire è già curare». L’iniziativa mira a donare queste mille prestazioni mediche proprio nell’ottica di creare una cultura della prevenzione anche in quelle fasce di popolazione che, tradizionalmente, non hanno accesso a una sanità integrativa, per ragioni economiche o perché non è previsto nel loro contratto collettivo di lavoro.