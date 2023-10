«Vorrei essere a Gerusalemme, ma il Signore mi ha voluto qui». La Messa con il cardinale Pizzaballa - Foto

I rintocchi a festa del Campanone salutano l’ingresso del cardinale Pierbattista Pizzaballa in Cattedrale. Il neo porporato, accompagnato dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi e dai vescovi nativi della terra orobica, varca la soglia del Duomo passando tra due grandi ulivi, simboli di pace oggi più che mai, a rappresentare due popoli - dirà monsignor Beschi nel suo saluto a Padre Pierbattista - «il cui destino non può essere di ostilità ma di riconciliazione» in una giornata tanto dolorosa, segnata dall’inizio di un nuovo conflitto tra israeliani e palestinesi.

Il pensiero e il cuore del cardinale Pizzaballa sono a Gerusalemme. Lo dirà più volte nel corso della solenne celebrazione eucaristica. «Vorrei essere lì - ammette -. Ma se il Signore mi ha lasciato qui, significa che è qui che devo essere». Nei banchi delle prime file siedono le autorità, il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi e la sindaca di Cologno al Serio – paese natale del patriarca di Gerusalemme – Chiara Drago, con le fasce tricolori, i cavalieri del Santo Sepolcro con i loro mantelli bianchi, e una rappresentanza di colognesi, «intrusi della provincia» li definisce scherzosamente il cardinale.

La processione è partita da Santa Maria Maggiore

(Foto di Colleoni) L’ingresso in Cattedrale

(Foto di Colleoni) Il cardinale Pizzaballa in Cattedrale

(Foto di Colleoni)

«Mi sento un po’ a disagio – esordisce – con tutte queste feste. È stata una giornata molto bella, densa di emozioni, che qualche volta hanno preso il sopravvento. Mi sono detto, calmati, il mondo è già stato salvato, e in questa giornata ricca di gioia ma anche di preoccupazioni, per il conflitto scoppiato in Israele, ho provato a prendere le distanze, a tenere la barra dritta».

In Cattedrale anche tante autorità

(Foto di Colleoni) Il saluto del vescovo Francesco Beschi

(Foto di Colleoni) Il vescovo Francesco Beschi

(Foto di Colleoni)

Il cardinale torna sulla parabola della vigna, dal Vangelo secondo Matteo, che ha preceduto la sua omelia. «La vigna rappresenta il mondo, la Chiesa, e non è di nostra proprietà, noi ne siamo i custodi. Dobbiamo prendercene cura». Nelle Scritture - spiega il biblista - la vigna è la casa d’Israele. «In Terra Santa, dove è facile passare da un fallimento all’altro, bisogna coltivare la fiducia, continuare a credere nell’altro. Non è semplice, se hai il dolore dentro di te, credere che l’altro possa cambiare. In Medio Oriente le parole giustizia e fiducia sono complicate, eppure proprio lì va coltivata quella follia che ci fa ritenere che con l’altro si possa parlare, dialogare - dice l’uomo che ha dedicato la vita a costruire ponti, sulle orme di Papa Giovanni -. Oggi più di prima abbiamo bisogno di scommettere sull’altro».

Il cardinale Pizzaballa

(Foto di Colleoni) L’assemblea

(Foto di Colleoni) Un momento della Messa

(Foto di Colleoni)

Il cardinale Pizzaballa confessa con disarmante sincerità di non aver ancora capito cosa significhi essere cardinale, «ma lo imparerò strada facendo» assicura citando Mosè («Lo ascolteremo e lo faremo»). Il cardinalato «è un servizio», nel suo significato più profondo, «sarò voce per i più piccoli, quelli che nessuno ascolta, nella consapevolezza che per essere voce bisogna saper ascoltare ma anche orientare, saper dire i sì e i no necessari». Poi l’arrivederci a Gerusalemme, preceduto da una richiesta a tutti i presenti: «Ho bisogno delle vostre preghiere e del vostro sostegno per riuscire a creare fiducia e speranza».