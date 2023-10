Il cardinale Pizzaballa cittadino onorario di Bergamo: «Tornerò presto in Terra Santa, esplosione di violenza pericolosa» - Le foto

La città di Bergamo ha conferito la cittadinanza onoraria «Giovanni XXIII» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, durante una cerimonia tenutasi nell’aula magna dell’Università di Bergamo in Sant’Agostino nella mattinata di sabato 7 ottobre. A una settimana esatta dal Concistoro di sabato 30 settembre la comunità di Bergamo celebra il patriarca di Gerusalemme con una giornata a lui interamente dedicata. Durante un Consiglio comunale straordinario il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota hanno consegnato la cittadinanza onoraria al neo cardinale davanti alla presenza delle principali istituzioni cittadine tra cui il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

Il cardinale Pizzaballa, cittadino onorario di Bergamo La cerimonia sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università in Sant’Agostino. Yuri Colleoni

«La città di Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria “Giovanni XXIII” al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini per l’azione pastorale condotta con equilibrio e spiccata capacità strategica e diplomatica secondo lo stile di Papa Giovanni XXIII» si legge nella pergamena, e ancora: «Per la promozione continua del dialogo tra le forze del territorio a garanzia della presenza della comunità cristiana nell’intricato mondo della Terra Santa». Infine il conferimento della cittadinanza onoraria è motivato anche «dall’impegno costante nel perseguimento della pace tra i popoli di diverse etnie e religioni».

Il Patriarca di Gerusalemme, a margine della cerimonia, ha commentato il lancio stamattina alle 7 di migliaia di razzi da parte di Hamas contro Israele che hanno causato almeno 40 morti e 740 feriti. «Tornerò quanto prima in Terra Santa per comprendere la situazione: l’esplosione di violenza è stata improvvisa ed è molto pericolosa, bisogna evitare che degeneri e continuare a impegnarsi a fondo per la pace» ha dichiarato il cardinale Pizzaballa ai giornalisti presenti.

Il momento della firma del cardinale Pizzaballa

(Foto di Colleoni)

La Messa in Cattedrale

L’abbraccio di Bergamo e dei bergamaschi al porporato nativo di Cologno al Serio proseguirà in serata alle 20,30 in Cattedrale con la solenne celebrazione eucaristica, da lui presieduta, insieme al vescovo, monsignor Francesco Beschi, ai vescovi nativi bergamaschi e ai vescovi lombardi. Alla Messa saranno presenti anche i vicari episcopali e i delegati vescovili, i sacerdoti, i religiosi, i rappresentanti delle Comunità ecclesiali territoriali, le istituzioni, i gruppi e le associazioni laicali e tutti coloro che si vogliono unire nella preghiera di lode e di invocazione per il suo nuovo ministero. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su «Bergamo Tv» e sul nostro sito.

La festa a Cologno