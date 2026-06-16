Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Martedì 16 Giugno 2026

Commozione ad Adro per l’ultimo saluto a Christopher, morto a dieci anni

IL LUTTO. «Tutti vogliamo credere che alla fine di questa tua fine inizi il vero inizio». L’abbraccio silenzioso di tanti bambini delle scuole elementari.

Lettura 1 min.
Mario Dometti
Mario Dometti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Commozione ad Adro per l’ultimo saluto a Christopher, morto a dieci anni

Adro

Una folla numerosa e profondamente commossa ha dato l’ultimo saluto al piccolo Christopher Salvotti, il bambino di dieci anni scomparso venerdì 12 giugno dopo aver affrontato un delicato intervento chirurgico al cuore.

Un abbraccio silenzioso

Le esequie sono state celebrate martedì 16 giugno da padre Gino, concelebranti padre Claudio, dirigente dei licei della Madonna della Neve, e il parroco di Credaro, don Carlo. Alla famiglia si sono stretti tanti bambini delle scuole elementari, amici e compagni di Christopher, in un abbraccio silenzioso e carico di affetto. Particolarmente significativa la presenza dei labari dell’Aido, segno tangibile del gesto di straordinaria generosità compiuto dalla famiglia che, nel momento più doloroso, ha acconsentito alla donazione degli organi del piccolo, permettendo ad altri bambini di continuare a vivere.

«Faremo tesoro della tua innocenza»

Nel corso dell’omelia, padre Gino ha aperto la celebrazione con parole di intensa speranza: «Davanti alla tua piccola bara, carissimo Christopher, tutti vogliamo credere che alla fine di questa tua fine inizi il vero inizio, si apra una nuova giornata piena di eternità, di beatitudine, di Paradiso, di Cielo». Rivolgendosi poi ai genitori, ha pronunciato una frase che ha toccato profondamente i presenti: «La vera tragedia della vita non è morire, è vedere morire un proprio figlio». Quindi ha indicato nell’amore il significato più profondo della scelta compiuta dalla famiglia: «L’amore è una promessa di immortalità», ricordando come la donazione degli organi di Christopher abbia trasformato una tragedia in una speranza concreta per altre vite.

Infine il saluto più tenero e struggente: «Ciao piccolo... faremo tesoro della tua innocenza, ora che continui a guardarci con occhi di paradiso, gli stessi occhi della Madonna della Neve». Parole che hanno accompagnato l’ultimo saluto terreno a Christopher Salvotti, ma che custodiscono anche il senso più profondo della sua breve esistenza, capace fino all’ultimo di diventare dono per gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adro
Morte
Sociale
Christopher Salvotti