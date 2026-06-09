Disastro ferroviario di Pioltello, il processo d’appello riparte a settembre

È stato rinviato al 15 settembre, causa l’astensione oggi - 9 giugno - degli avvocati, in programma da ieri e fino a venerdì a livello nazionale, il processo di secondo grado sul disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, che causò, per un giunto in pessime condizioni, tre morti e oltre 100 feriti, mentre un altro centinaio di persone subirono traumi psicologici. In primo grado, il Tribunale, il 25 febbraio 2025, ha assolto otto imputati tra vertici e dirigenti di Rfi, tra cui l’ex ad Maurizio Gentile e la stessa società, mentre è stato condannato solo l’ex responsabile dell’Unità manutentiva, Marco Albanesi, a 5 anni e 3 mesi.

La Procura, con i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, ha chiesto con l’atto di impugnazione che in appello vengano condannati, oltre ad Albanesi, per disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo anche Gentile, Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, imputati in qualità di ex direttore di Produzione di Rfi ed ex direttore territoriale della Lombardia, tutti assolti in primo grado. E anche Rfi, per i pm, deve essere dichiarata «responsabile dell’illecito amministrativo».