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Cronaca Martedì 08 Settembre 2026

«Espressione gravemente irrispettosa»: multa e giornata di squalifica per Gaetano

LA SANZIONE. Pubblicato il comunicato del giudice sportivo, il centrocampista salterà la sfida contro il Cagliari.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
«Espressione gravemente irrispettosa»: multa e giornata di squalifica per Gaetano
L’espulsione di Gaetano
(Foto di Afb)

Il giudice sportivo ha confermato la giornata di squalifica a Gianluca Gaetano, dopo l’espulsione arrivata al termine di Roma-Atalanta. Al centrocampista anche 10mila euro di multa, per aver «rivolto all’arbitro un’espressione gravemente irrispettosa».

Finale ad alta tensione

Tra Roma e Atalanta è stato un finale ad alta tensione. Al fischio finale sono scattate le proteste dei giocatori nerazzurri nei confronti del direttore di gara, per il mancato recupero di tutto il tempo perso durante la lunga esultanza per il gol vittoria dei giallorossi. E poco prima di imboccare il tunnel per gli spogliatoi, l’arbitro Colombo ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Gianluca Gaetano, centrocampista dell’Atalanta.

«Una topica dell’arbitro - ha detto Sarri dopo la partita - Gaetano ha detto che non ha rivolto neanche una parola al direttore di gara: gli altri dello staff che erano lì vicino hanno detto la stessa cosa, quindi non posso avere dubbi».

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