Due persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Ponteranica nella serata di mercoledì 25 novembre. Si tratta di una donna di 77 anni e di un uomo di 78. Secondo quanto riferito, all’origine dell’intossicazione potrebbe esserci un malfunzionamento della caldaia di casa, situata in lavanderia.

I soccorsi e il trasferimento a Zingonia

Una volta scattato l’allarme, i due pazienti sono stati trasportati al Policlinico San Marco di Zingonia. Alle 19.45 sono stati trasferiti all’Istituto Clinico Habilita di Zingonia, dove pochi minuti dopo è iniziato per entrambi il trattamento d’urgenza con ossigeno in camera iperbarica. Al termine del trattamento, la donna e l’uomo sono stati riportati al Policlinico San Marco.