A Bergamo la grande festa di Gianni Morandi - Foto

L’ultima serata della quattro giorni in cui la ChorusLife è diventata uno dei centri nevralgici della grande musica italiana ha visto esibirsi Gianni Morandi di fronte a 4500 spettatori.

Il sessantesimo anniversario

Esattamente come per la doppia data dei Pooh del 25 e 26 settembre dedicata ai sessant’anni di attività e il concerto di Ligabue di domenica 27 dedicato ai trent’anni di «Buon compleanno Elvis», anche in questa occasione lo show è stato l’occasione per festeggiare un anniversario fondamentale per la storia della musica italiana, ovvero il sessantesimo anniversario di «C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», traccia di protesta nei confronti della guerra del Vietnam scritta da Franco Migliacci, messa in musica da Mauro Lusini e il cui arrangiamento porta la firma di Ennio Morricone.

(Foto di Pienone alla ChorusLife Arena) Gianni Morandi sul palco

Durante l’esibizione, il cantante bolognese ha ripercorso le principali tappe della sua carriera artistica, alternando tracce più leggere e nazionalpopolari come «Hit Parade» a pezzi più legati alla crescita come «Occhi di ragazza», senza tralasciare tributi ai grandi artisti che lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera, tra cui il più importante è stato quello dedicato all’amico e rivale Lucio Dalla ricordato con i brani «Piazza Grande» e «Vita».

«Una canzone per non rassegnarci»