A Nembro una settimana dedicata agli scacchi dall’1 all’8 febbraio

Il programma della manifestazione

La manifestazione prenderà il via sabato 1 febbraio alle 15 con l’inaugurazione della mostra «1000 libri di scacchi», un’esposizione che permetterà ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura del «nobil gioco» attraverso una selezione di volumi, che spaziano dai classici a opere più recenti. Lo stesso giorno, alle 16, è in programma la presentazione del libro «L’amore non è un arrocco. Capire la vita grazie agli scacchi» (Baldini+Castoldi) di Raul Montanari. L’autore, noto scrittore e appassionato di scacchi, racconterà come il gioco dei Re possa offrire insegnamenti di vita e spunti per analisi psicologiche attraverso un linguaggio accessibile a tutti.