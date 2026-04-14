A Onore sabato torna «Cantincorte»

La manifestazione che riscopre la tradizione del canto popolare incentivando la scoperta del borgo si inserisce nelle iniziative del progetto «Territori in Luce: tra artigianato, tradizioni e devozioni popolari» finanziato da Regione con il bando Lombardia Style e presentato proprio ieri in Regione alla presenza dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso e del Turismo, Deborah Massari, del consigliere regionale Michele Schiavi oltre al sindaco Ettore Schivi e la Pro loco con la presidente Ilaria Savoldelli.

La nuova edizione coinvolgerà ancora più cori, ben nove che si esibiranno nelle caratteristiche delle tre contrade Pozzo, Chiesa e Dangelo. Saranno i bimbi della primaria e dell’asilo a inaugurare l’evento cantando «La bella la va al fosso» nel piazzale del Comune alle 15.

A seguire, dalle 15,15 le esibizioni dei cori ospiti. Dalle 19 apertura cucine nel piazzale del Comune.