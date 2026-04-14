A Onore sabato torna «Cantincorte»
LA MANIFESTAZIONE. Il canto popolare spontaneo torna ad animare le corti del borgo di Onore con la seconda edizione di «Cantincorte, evento promosso dalla Pro loco Vivere Onore con il Comune che si terrà sabato 18 marzo.
La manifestazione che riscopre la tradizione del canto popolare incentivando la scoperta del borgo si inserisce nelle iniziative del progetto «Territori in Luce: tra artigianato, tradizioni e devozioni popolari» finanziato da Regione con il bando Lombardia Style e presentato proprio ieri in Regione alla presenza dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso e del Turismo, Deborah Massari, del consigliere regionale Michele Schiavi oltre al sindaco Ettore Schivi e la Pro loco con la presidente Ilaria Savoldelli.
La nuova edizione coinvolgerà ancora più cori, ben nove che si esibiranno nelle caratteristiche delle tre contrade Pozzo, Chiesa e Dangelo. Saranno i bimbi della primaria e dell’asilo a inaugurare l’evento cantando «La bella la va al fosso» nel piazzale del Comune alle 15.
A seguire, dalle 15,15 le esibizioni dei cori ospiti. Dalle 19 apertura cucine nel piazzale del Comune.
La rassegna è «un format vincente – ha detto il consigliere Schiavi – che unisce l’ascolto dei canti spontanei alla riscoperta dei saperi e delle tradizioni artigiane». «Cantincorte è una di quelle esperienze che raccontano davvero l’anima dei nostri territori» ha detto l’assessore Massari. Info borghipresolana.com
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