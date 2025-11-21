Burger button
Cultura e Spettacoli / Valle Seriana
Venerdì 21 Novembre 2025

Ad Alzano Lombardo torna il Factory market, il 20 e 21 dicembre edizione natalizia

L’EVENTO. Edizione natalizia con oltre 200 progetti provenienti da tutta Italia. E poi degustazioni, workshop e momenti di condivisione, oltre a un’area dedicata ai bambini.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una delle scorse edizioni del Factory market
Una delle scorse edizioni del Factory market

Alzano Lombardo

Allo Spazio Fase di Alzano Lombardo torna il Factory market, il 20 e 21 dicembre, con oltre 200 progetti «handmade» provenienti da tutta Italia. Un’edizione vicina al Natale che, spiegando gli organizzatori, è un invito «a considerare e comprendere la risonanza che si cela dietro gli oggetti e i prodotti che scegliamo per noi e per le persone a cui teniamo».

Infatti, oltre ad artigiani, illustratori, progetti creativi indipendenti e artisti, tornano produttori agricoli, giovani progetti dedicati al cibo, alla cura del corpo e allo stile di vita sostenibile. E non solo prodotti, ma anche momenti di condivisione, esperienze, workshop, degustazioni, viaggi visivi nelle aree dedicate all’editoria e abbracci culinari in quelle dedicate al cibo.

Iniziative enogastronomiche

Tornano anche Burricheddu, progetto di Burro Restaurant dedicato al buon vino, con una selezione di vini naturali da tutta Italia, e la Braceria milanese Acquacheta, sempre attenta a stagionalità dei prodotti e all’esperienza della condivisione. Immancabile la presenza di Bugan coffee lab, accompagnato da Bufan farina, progetto dedicato alle pizze al trancio, sfornate per tutta la durata dell’evento

E per gli appassionati di editoria non solo un’area dedicata a illustrazione, serigrafia e legatoria, ma anche due punti bookshop dislocate sui due piani, curati dalle librerie Spazio Quarenghi e Spazio Bk.

Uno spazio per i bambini

Al Factory Market, inoltre, un grande spazio dedicato ai bambini, per momenti di lettura, scambio, gioco e relax, in collaborazione con la biblioteca di Alzano. Confermata anche la speciale collaborazione con il Teatro Prova di Bergamo, che presenterà una lettura animata curata da Chiara Masseroli e connessa a un laboratorio creativo con l’illustratrice Linea Retta.

Alzano Lombardo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Chiara Masseroli
Teatro Prova di Bergamo
Natale 2025