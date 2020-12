Al Capodanno online si svela il Donizetti L’attore Maurizio Donadoni fa da guida

I teatri e le sale concerto sono chiuse. Ma Donizetti non molla, e anche se virtuale si ripropone anche in occasione del Capodanno. Sono almeno due le proposte che la Fondazione Teatro Donizetti mette sul tavolo per la conclusione di questo 2020, in cui Gaetano ha comunque dominato la scena musicale nazionale (e non solo). La prima è la visita virtuale del Teatro Donizetti restaurato, il 31 e l’1 gennaio. L’attore bergamasco Maurizio Donadoni, sarà la voce narrante di un percorso inedito, studiato a quattro mani da Francesco Venturi e da Francesco Micheli, diretto artistico del Festival Do. Donadoni (affiancato da una versione Lis, lingua italiana dei segni) dalle 8 del 31 dicembre alle 20 dell’1 gennaio, sulla Donizetti webTV (donizetti.org/tv) «Donizetti on, riaccendi le luci del teatro», racconterà in modo inedito le vicende del massimo teatro cittadino. L’occasione è quella dei restauri, purtroppo ancora non visibili dal vivo , ma dalla Fondazione assicurano che, appena sarà possibile, l’operazione sarà varata. Saranno presentati i lavori in «una modalità immersiva e coinvolgente» grazie anche a UniAcque.