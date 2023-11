Al Daste musica elettronica con il Festival Sub Limen

«Il progetto di Daste e MusicalZoo costituisce uno degli esempi virtuosi di collaborazione fra le nostre città in occasione della Capitale, con due soggetti culturali affini per mission e contenuti che si sono incontrati per sviluppare una progettualità congiunta che unisse Bergamo e Brescia, in una piccola rassegna che invita a scoprire spazi antichi e moderni dei nostri centri nel nome della musica e dell’arte», ha spiegato Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo. Il Festival punta inoltre a ri-coinvolgere, attraverso la musica un target giovane che a causa della pandemia ha visto una drastica diminuzione della partecipazione culturale. L’iniziativa ha previsto infatti anche azioni di protagonismo giovanile, come il coinvolgimento di giovani volontari nella produzione e comunicazione dell’evento e la co-creazione dei materiali di comunicazione della rassegna con gli studenti del biennio e triennio di Grafica e Comunicazione dell’Accademia Santa Giulia di Brescia. «Accanto al tema del welfare culturale, Daste si conferma come spazio catalizzatore di un pubblico under 35 ha concluso l’assessore Ghisalberti. Maggiori informazioni sul Festival sul sito sublimen.it.