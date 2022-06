Al Druso arriva Marky, un veterano del punk

Al «Druso» di Ranica c’è grande attesa per Marky Ramone. Tutti si aspettano che salga sul palco e suoni il suo rock grezzo, selvaggio. È un veterano del punk, conosciuto nel mondo per essere stato membro dei Ramones, dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo nel 1996. La storia è semplice: sostituisce in corsa Tommy Ramone, su invito di Johnny Ramone. Poi esce dal gruppo per un tempo e qualche problema, dal 1983 al 1987.