Al Druso Stef Burns, la «chitarra sinistra» di Vasco Rossi

Il percorso

Comincia a suonare la chitarra del padre a 6 anni, a 7 ne possiede una tutta sua, una Winstone. A 9 anni forma la prima band: The Yellow Brick Road, la seconda nasce durante gli anni del liceo e si chiama Legend. Il repertorio spazia tra le cover di Allman Bros., Lynyrd Skynyrd, Montrose, Led Zeppelin, Deep Purple, Marshall Tucker Band. Più tardi arriva la New Legend con un repertorio di musica jazz-rock-fusion, con brani originali e cover di Jeff Beck, Return to Forever, George Duke, Herbie Hancock.

La prima vera band originale arriva nel 1979: gli Omega. Tre anni dopo Burns si unisce a Coling Young e gli Youngbloods. A metà anni Ottanta Stef suona con Prince e in due album di Sheila E.. Con Vasco il debutto live avviene a San Siro nel doppio concerto «Rock sotto l’assedio». Con il più popolare dei signori Rossi prende parte alle registrazioni degli album in studio da «Nessun pericolo… per te» (1996), «Rock» (1997) a «Sono innocente» (2014), suonando anche in tutti i conseguenti tour. Dal 2000 Burns suona anche con la band Huey Lewis & The News. Il suo primo lavoro da solista titola «Swamp Tea» e risale al 1998.