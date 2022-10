Alessia Cattaneo in gara per un posto a Sanremo Giovani

Un mix di emozioni, dall’incredulità all’euforia pura. Ancora non ci crede Alessia Cattaneo, la cantante casnighese di 27 anni, che tra le pagine del suo profilo Facebook ha annunciato di aver ottenuto il pass per accedere alle selezioni di Sanremo Giovani. «Sì, se tutto va per il verso giusto – dice incrociando le dita – a febbraio potrei calcare il palco dell’Ariston, e partecipare alla 73esima edizione di Sanremo. Ma forse sto correndo un po’ troppo (ride, ndr), andiamo per gradi: ora ho la possibilità di partecipare alla fase di selezione, poi il resto si vedrà. Già questo è davvero un grandissimo risultato».