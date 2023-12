Alla scoperta dei gladiatori: al via la mostra al Museo archeologico

Se non tutti conoscono il Murmillo, sicuramente nessuno sa però che prima di Caligola esistevano ben tre armature mirmilloniche, anzi di più. E quanti i tipi di Thraex? Non uno solo, come si crede. Dal 12 dicembre al 7 gennaio, nella prestigiosa sede del Museo archeologico di Bergamo in piazza della Cittadella di Città Alta, sarà visitabile una piccola ma esaustiva mostra sul mondo dei gladiatori. Curatore dell’evento è il Presidente di Ars Dimicandi, Dario Battaglia, in collaborazione con la Direzione del Museo e col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.