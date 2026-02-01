«Amore e lettere» fino a San Valentino

Scrivere una lettera d’amore è un atto di resistenza contro la fretta. È l’istante in cui il pensiero si fa inchiostro, il battito rallenta e il sentimento accetta il rischio dell’attesa. Con l’avvicinarsi di San Valentino, il Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello torna a celebrare questo rito antico con la quarta edizione di «Amore e lettere», la rubrica online che trasforma i social network in un archivio sentimentale a cielo aperto.

Quest’anno, l’iniziativa, che coinvolge il Tavolo dei «postali», decide di cambiare passo, esplorando la corrispondenza che abita i libri. Dal 1° febbraio 14 febbraio, ogni giorno alle 15, verrà pubblicata una video-pillola per raccontare come l’amore sia stato declinato da artisti, letterati e politici che hanno affidato alla carta i loro sentimenti. La novità assoluta è la collaborazione con Federica Rustichelli, mente del progetto «Libri col francobollo» e vincitrice del Premio Cornello dei Tasso 2025. Sarà lei a guidare i lettori attraverso quattordici volumi selezionati, dove lo scambio epistolare diventa la lente per osservare le infinite sfumature dell’affetto.

Non si parlerà solo di sospiri e promesse. Il viaggio letterario proposto da Rustichelli toccherà romanzi e raccolte di missive reali, mostrando come la posta sia stata, per secoli, l’unico ponte possibile tra due solitudini.

Federica Rustichelli, mente del progetto «Libri col francobollo» e vincitrice del Premio Cornello dei Tasso 2025, terra questa rubrica d’amore Nelle edizioni passate, la rubrica aveva dialogato con realtà come il Club di Giulietta di Verona o il Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina; oggi, punta sulla freschezza della comunicazione digitale per r

Dove seguire la rubrica

iscoprire il valore della parola scritta, quella che resta e che si può rileggere a distanza di anni. Le quattordici video-storie saranno visibili sui canali Instagram, Facebook e YouTube del Museo, oltre che sul profilo Instagram di @libricolfrancobollo . Inlibricolfrancobollo un’epoca di messaggi istantanei che svaniscono con un tocco, «Amore e lettere» ci ricorda che il tempo dedicato a scrivere è, in fondo, il primo vero regalo che facciamo a chi amiamo.

14 appuntamenti online