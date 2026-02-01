Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Valle Brembana
Domenica 01 Febbraio 2026

«Amore e lettere» fino a San Valentino

L’INIZIATIVA. Con l’avvicinarsi di San Valentino, il Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello torna a celebrare questo rito antico con la quarta edizione di «Amore e lettere», la rubrica online che trasforma i social network in un archivio sentimentale a cielo aperto.

Andrea Taietti
Andrea Taietti
L’iniziativa del Museo del Tasso: ogni giorno online una video-pillola per raccontare l’amore
L’iniziativa del Museo del Tasso: ogni giorno online una video-pillola per raccontare l’amore

Scrivere una lettera d’amore è un atto di resistenza contro la fretta. È l’istante in cui il pensiero si fa inchiostro, il battito rallenta e il sentimento accetta il rischio dell’attesa. Con l’avvicinarsi di San Valentino, il Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello torna a celebrare questo rito antico con la quarta edizione di «Amore e lettere», la rubrica online che trasforma i social network in un archivio sentimentale a cielo aperto.

Quest’anno, l’iniziativa, che coinvolge il Tavolo dei «postali», decide di cambiare passo, esplorando la corrispondenza che abita i libri. Dal 1° febbraio 14 febbraio, ogni giorno alle 15, verrà pubblicata una video-pillola per raccontare come l’amore sia stato declinato da artisti, letterati e politici che hanno affidato alla carta i loro sentimenti. La novità assoluta è la collaborazione con Federica Rustichelli, mente del progetto «Libri col francobollo» e vincitrice del Premio Cornello dei Tasso 2025. Sarà lei a guidare i lettori attraverso quattordici volumi selezionati, dove lo scambio epistolare diventa la lente per osservare le infinite sfumature dell’affetto.

Non si parlerà solo di sospiri e promesse. Il viaggio letterario proposto da Rustichelli toccherà romanzi e raccolte di missive reali, mostrando come la posta sia stata, per secoli, l’unico ponte possibile tra due solitudini.

Federica Rustichelli, mente del progetto «Libri col francobollo» e vincitrice del Premio Cornello dei Tasso 2025, terra questa rubrica d’amore

Nelle edizioni passate, la rubrica aveva dialogato con realtà come il Club di Giulietta di Verona o il Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina; oggi, punta sulla freschezza della comunicazione digitale per r

Dove seguire la rubrica

iscoprire il valore della parola scritta, quella che resta e che si può rileggere a distanza di anni. Le quattordici video-storie saranno visibili sui canali Instagram, Facebook e YouTube del Museo, oltre che sul profilo Instagram di @libricolfrancobollo . Inlibricolfrancobollo un’epoca di messaggi istantanei che svaniscono con un tocco, «Amore e lettere» ci ricorda che il tempo dedicato a scrivere è, in fondo, il primo vero regalo che facciamo a chi amiamo.

14 appuntamenti online

Seguire questa rubrica significa concedersi quattordici piccoli appuntamenti con la bellezza, aspettando che, come accadeva un tempo con il postino, ogni video porti con sé una scoperta o un’emozione inattesa. L’appuntamento è quotidiano, dal primo febbraio fino al giorno di San Valentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camerata Cornello
Verona
Arte, cultura, intrattenimento
Letteratura
Mass Media
storia
Tempo libero
Turismo
Andrea Taietti
Federica Rustichelli
Museo dei Tasso e della storia postale
Club di Giulietta