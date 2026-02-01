Cultura e Spettacoli / Valle Brembana
Domenica 01 Febbraio 2026
«Amore e lettere» fino a San Valentino
L’INIZIATIVA. Con l’avvicinarsi di San Valentino, il Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello torna a celebrare questo rito antico con la quarta edizione di «Amore e lettere», la rubrica online che trasforma i social network in un archivio sentimentale a cielo aperto.
Scrivere una lettera d’amore è un atto di resistenza contro la fretta. È l’istante in cui il pensiero si fa inchiostro, il battito rallenta e il sentimento accetta il rischio dell’attesa. Con l’avvicinarsi di San Valentino, il Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello torna a celebrare questo rito antico con la quarta edizione di «Amore e lettere», la rubrica online che trasforma i social network in un archivio sentimentale a cielo aperto.
Quest’anno, l’iniziativa, che coinvolge il Tavolo dei «postali», decide di cambiare passo, esplorando la corrispondenza che abita i libri. Dal 1° febbraio 14 febbraio, ogni giorno alle 15, verrà pubblicata una video-pillola per raccontare come l’amore sia stato declinato da artisti, letterati e politici che hanno affidato alla carta i loro sentimenti. La novità assoluta è la collaborazione con Federica Rustichelli, mente del progetto «Libri col francobollo» e vincitrice del Premio Cornello dei Tasso 2025. Sarà lei a guidare i lettori attraverso quattordici volumi selezionati, dove lo scambio epistolare diventa la lente per osservare le infinite sfumature dell’affetto.
Non si parlerà solo di sospiri e promesse. Il viaggio letterario proposto da Rustichelli toccherà romanzi e raccolte di missive reali, mostrando come la posta sia stata, per secoli, l’unico ponte possibile tra due solitudini.
Nelle edizioni passate, la rubrica aveva dialogato con realtà come il Club di Giulietta di Verona o il Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina; oggi, punta sulla freschezza della comunicazione digitale per r
Dove seguire la rubrica
iscoprire il valore della parola scritta, quella che resta e che si può rileggere a distanza di anni. Le quattordici video-storie saranno visibili sui canali Instagram, Facebook e YouTube del Museo, oltre che sul profilo Instagram di @libricolfrancobollo . Inlibricolfrancobollo un’epoca di messaggi istantanei che svaniscono con un tocco, «Amore e lettere» ci ricorda che il tempo dedicato a scrivere è, in fondo, il primo vero regalo che facciamo a chi amiamo.
14 appuntamenti online
Seguire questa rubrica significa concedersi quattordici piccoli appuntamenti con la bellezza, aspettando che, come accadeva un tempo con il postino, ogni video porti con sé una scoperta o un’emozione inattesa. L’appuntamento è quotidiano, dal primo febbraio fino al giorno di San Valentino.
