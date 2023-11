«Andavo ai 100 all’ora». Nonno Cevoli si racconta a Treviglio

Spiega Cevoli: «“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962. E in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità... Oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini. Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni! Una volta non c’era internet, non c’era la rete, non c’erano i social, come facevamo? La cosa principale che voglio che emerga in questo spettacolo è che una volta non era meglio di oggi, era semplicemente diverso. Noi abbiamo il compito di rimanere positivi e trasmettere questa positività alle generazioni future, portare speranze nel futuro convinti che sarà ancora migliore e più bello».