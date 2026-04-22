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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 22 Aprile 2026

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate

LA RASSEGNA. La rassegna estiva del Comune di Bergamo che animerà l’area del Lazzaretto dal 19 giugno al 25 luglio. In programma 17 serate con artisti della scena italiana e internazionale.

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Arisa aprirà la rassegna Lazzaretto Estate 2026

Bergamo

L’edizione 2026 Lazzaretto Estate segna un cambio di passo per la storica rassegna bergamasca. Il bando promosso dal Comune punta su qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e inclusione, trasformando il Lazzaretto in uno spazio culturale sempre più moderno.

«Un’esperienza culturale inclusiva e capace di parlare a tutte le generazioni», sottolinea l’assessore alla Cultura Sergio Gandi, evidenziando come la rassegna voglia essere non solo intrattenimento ma anche occasione di crescita condivisa.

Soddisfazione anche da parte di Shining Production, che guiderà il progetto: «Non è solo la vittoria di un bando, ma il riconoscimento di un percorso», spiega il direttore generale Fulvio De Rosa.

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Elio e le Storie Tese
Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Loredana Berté

Lazzaretto rinnovato: palco potenziato e nuove aree per il pubblico

Importanti gli interventi sull’area: palco ampliato e tecnologie audio-video potenziate, camerini rinnovati per gli artisti, esperienza più immersiva per il pubblico. Un investimento che permetterà, nei prossimi anni, di ospitare anche produzioni più complesse e artisti internazionali.

Food & beverage: più qualità e prodotti locali

Grande attenzione anche all’area ristoro, completamente ripensata. La proposta gastronomica punterà su: materie prime selezionate e filiere locali, collaborazione con Confesercenti, riduzione della plastica monouso, utilizzo di materiali compostabili e bicchieri riutilizzabili. Un modello che unisce sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Davide Van De Sfroos
Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate

Accessibilità e inclusione: servizi dedicati e nuove tecnologie

Tra i punti centrali del progetto c’è l’accessibilità. Previsti: posti dedicati e servizi per persone con disabilità, ingresso gratuito per accompagnatori, zaini vibranti per non udenti, mappa tattile in Braille, gestione accrediti tramite il portale IMVisible.

Programma Lazzaretto Estate 2026: tutti gli artisti

Il calendario propone un mix di musica, comicità e divulgazione:

Concerti e musica dal vivo
19 giugno – Arisa
26 giugno – Daddy G (Massive Attack) dj set (gratis)
27 giugno – Davide Van De Sfroos
28 giugno – Loredana Bertè
3 luglio – Elio e le Storie Tese
10 luglio – I Musici di Francesco Guccini con Lodo Guenzi
11 luglio – Dardust
12 luglio – Rondò Veneziano
24 luglio – Negrita – Talk & Live

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Dee Dee Bridgewater
Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Gianluca Gotto

Eventi speciali e danza
2 luglio – Fatoumata Diawara (Bergamo Jazz)
5 luglio – danza contemporanea con Collettivo Cinetico
18 luglio – Dee Dee Bridgewater (Bergamo Jazz)

Comicità e narrazione
25 giugno – Enrico Brignano
4 luglio – Max Angioni
7 luglio – Gianluca Gotto
16 luglio – Stefano Nazzi

Chiusura
25 luglio – festa finale gratuita con Chiamamifaro e dj set Radio Number One

Informazioni utili

Lazzaretto di Bergamo – Piazzale Lodovico Goisis. Dal 19 giugno al 25 luglio️.Per aggiornamenti: www.comune.bergamo.it, www.lazzarettoestate.it.

Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Enrico Brignano
Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
Stefano Nazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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