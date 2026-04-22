Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate

L’edizione 2026 Lazzaretto Estate segna un cambio di passo per la storica rassegna bergamasca. Il bando promosso dal Comune punta su qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e inclusione, trasformando il Lazzaretto in uno spazio culturale sempre più moderno .

«Un’esperienza culturale inclusiva e capace di parlare a tutte le generazioni», sottolinea l’assessore alla Cultura Sergio Gandi , evidenziando come la rassegna voglia essere non solo intrattenimento ma anche occasione di crescita condivisa.

Soddisfazione anche da parte di Shining Production , che guiderà il progetto: «Non è solo la vittoria di un bando, ma il riconoscimento di un percorso», spiega il direttore generale Fulvio De Rosa .

Lazzaretto rinnovato: palco potenziato e nuove aree per il pubblico

Importanti gli interventi sull’area: palco ampliato e tecnologie audio-video potenziate, camerini rinnovati per gli artisti, esperienza più immersiva per il pubblico. Un investimento che permetterà, nei prossimi anni, di ospitare anche produzioni più complesse e artisti internazionali.

Food & beverage: più qualità e prodotti locali

Grande attenzione anche all’area ristoro, completamente ripensata. La proposta gastronomica punterà su: materie prime selezionate e filiere locali, collaborazione con Confesercenti, riduzione della plastica monouso, utilizzo di materiali compostabili e bicchieri riutilizzabili. Un modello che unisce sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.