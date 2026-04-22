Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate
LA RASSEGNA. La rassegna estiva del Comune di Bergamo che animerà l’area del Lazzaretto dal 19 giugno al 25 luglio. In programma 17 serate con artisti della scena italiana e internazionale.
Bergamo
L’edizione 2026 Lazzaretto Estate segna un cambio di passo per la storica rassegna bergamasca. Il bando promosso dal Comune punta su qualità dei servizi, sostenibilità ambientale e inclusione, trasformando il Lazzaretto in uno spazio culturale sempre più moderno.
«Un’esperienza culturale inclusiva e capace di parlare a tutte le generazioni», sottolinea l’assessore alla Cultura Sergio Gandi, evidenziando come la rassegna voglia essere non solo intrattenimento ma anche occasione di crescita condivisa.
Soddisfazione anche da parte di Shining Production, che guiderà il progetto: «Non è solo la vittoria di un bando, ma il riconoscimento di un percorso», spiega il direttore generale Fulvio De Rosa.
Lazzaretto rinnovato: palco potenziato e nuove aree per il pubblico
Importanti gli interventi sull’area: palco ampliato e tecnologie audio-video potenziate, camerini rinnovati per gli artisti, esperienza più immersiva per il pubblico. Un investimento che permetterà, nei prossimi anni, di ospitare anche produzioni più complesse e artisti internazionali.
Food & beverage: più qualità e prodotti locali
Grande attenzione anche all’area ristoro, completamente ripensata. La proposta gastronomica punterà su: materie prime selezionate e filiere locali, collaborazione con Confesercenti, riduzione della plastica monouso, utilizzo di materiali compostabili e bicchieri riutilizzabili. Un modello che unisce sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Accessibilità e inclusione: servizi dedicati e nuove tecnologie
Tra i punti centrali del progetto c’è l’accessibilità. Previsti: posti dedicati e servizi per persone con disabilità, ingresso gratuito per accompagnatori, zaini vibranti per non udenti, mappa tattile in Braille, gestione accrediti tramite il portale IMVisible.
Programma Lazzaretto Estate 2026: tutti gli artisti
Il calendario propone un mix di musica, comicità e divulgazione:
Concerti e musica dal vivo
19 giugno – Arisa
26 giugno – Daddy G (Massive Attack) dj set (gratis)
27 giugno – Davide Van De Sfroos
28 giugno – Loredana Bertè
3 luglio – Elio e le Storie Tese
10 luglio – I Musici di Francesco Guccini con Lodo Guenzi
11 luglio – Dardust
12 luglio – Rondò Veneziano
24 luglio – Negrita – Talk & Live
Eventi speciali e danza
2 luglio – Fatoumata Diawara (Bergamo Jazz)
5 luglio – danza contemporanea con Collettivo Cinetico
18 luglio – Dee Dee Bridgewater (Bergamo Jazz)
Comicità e narrazione
25 giugno – Enrico Brignano
4 luglio – Max Angioni
7 luglio – Gianluca Gotto
16 luglio – Stefano Nazzi
Chiusura
25 luglio – festa finale gratuita con Chiamamifaro e dj set Radio Number One
Informazioni utili
Lazzaretto di Bergamo – Piazzale Lodovico Goisis. Dal 19 giugno al 25 luglio️.Per aggiornamenti: www.comune.bergamo.it, www.lazzarettoestate.it.
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