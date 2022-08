Asian Youth Orchestra in concerto: il bis su Bergamo Tv e sul sito de «L’Eco» dalle 21

Una gran festa di giovani e di musica. Il concerto finale del tour 2022 della Asian Youth Orchestra, per la prima volta nella nostra città, è stato un bellissimo successo . Una ventata di aria fresca e di energia travolgente che ha animato le pareti della Basilica di Santa Maria Maggiore, mosse da un gioco di colori semplice e ad effetto. Il concerto di venerdì 6 agosto è stato affollato da un numero di spettatori da grandi occasioni. E a due voci il presidente del Conservatorio Donizetti Michele Guadalupi e Keith Lao, general manager della Ayo, hanno annunciato il bis: il prossimo anno l’orchestra giovanile asiatica tornerà nella nostra città, in occasione di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023 . In quella circostanza, ha annunciato Lao, la compagine asiatica, ormai forte di una storia trentennale, verrà però al completo, con un centinaio di elementi e non con la cinquantina abbondante di quest’anno, riduzione determinata dai vincoli dovuti al Covid. Per chi volesse seguire il concerto, interamente registrato, sarà riproposto da Bergamo Tv e sul sito de «L’Eco di Bergamo», all’interno di questo articolo, la sera di giovedì 11 agosto.