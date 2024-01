Basket, i campetti diventano opere d’arte con «StreetArtBall Project»

«Campetti per tutt*» è la campagna di Sab - StreetArtBall Project, progetto nato a Bergamo nel 2020 come simbolo di reazione e di rinascita dopo il periodo funesto del primo lockdown per il contenimento del contagio da Covid-19, che proprio nella Bergamasca ha avuto un impatto devastante. Con oltre 25 opere già realizzate, il progetto è finalizzato a regalare la realizzazione di opere di street art a campetti di basket particolarmente ricchi dal punto di vista sociale ma non da quello delle risorse economiche. I campetti vengono selezionati attraverso una call aperta alle organizzazioni private su tutto il territorio nazionale: una volta raggiunto il budget per la realizzazione del primo campetto, la raccolta viene indirizzata ad un secondo campo, e così via.