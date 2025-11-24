Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025

Bepi & The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025

IL CONCERTO. L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 21.30, in Via Daste e Spalenga 13/15 a Bergamo, per un ritorno attesissimo: l’ultima data dell’anno e la chiusura ufficiale del tour 2025.

Redazione Web
Redazione Web
Bepi & The Prismas
Bepi & The Prismas

Bergamo

La serata promette di essere un concentrato di energia, ironia e identità orobica. Sul palco, Il Bepi ritrova The Prismas, la band con cui ha intrecciato una carriera musicale capace di unire rock, country, folk e una comicità che parla la lingua (e il cuore) di Bergamo.
Un live pensato per ridere, cantare, ballare e riconoscersi: perché la musica del Bepi non è solo intrattenimento, ma un viaggio narrativo che trasforma il dialetto in racconto collettivo.

Bepi & The Prismas in concerto
Bepi & The Prismas in concerto
(Foto di Fabiana Tinaglia)

Il Bepi: da parodia a icona popolare

Dietro il nome diventato simbolo della musica popolare bergamasca c’è Tiziano Incani, classe 1974, originari di Lovere: comico, cantautore, autore, volto televisivo. Una carriera nata sulle radio locali e cresciuta fino a diventare un fenomeno unico, capace di fondere tradizione bergamasca e influenze d’oltreoceano, dal country al blues, dal folk all’hard rock.

Quella di venerdì 28 novembre non sarà una data qualunque. È una festa popolare, un ritratto affettuoso della provincia bergamasca, un rito collettivo in cui il dialetto diventa musica e appartenenza. Una serata capace di unire generazioni diverse attorno a un linguaggio comune: la voglia di stare insieme, ridere di noi stessi e riconoscersi in ciò che siamo.

Info utili

Venerdì 28 novembre, ore 21.30
Biglietti disponibili in prevendita su Dice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Intrattenimento (generico)
Tradizioni
Tempo libero
Gastronomia
Tiziano Incani
The Prismas