Bepi & The Prismas a Daste per l’ultimo live del 2025

La serata promette di essere un concentrato di energia, ironia e identità orobica. Sul palco, Il Bepi ritrova The Prismas, la band con cui ha intrecciato una carriera musicale capace di unire rock, country, folk e una comicità che parla la lingua (e il cuore) di Bergamo.

Un live pensato per ridere, cantare, ballare e riconoscersi: perché la musica del Bepi non è solo intrattenimento, ma un viaggio narrativo che trasforma il dialetto in racconto collettivo.