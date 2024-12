Bepi & The Prismas in concerto al Druso

Era il giugno del 2017 quando il Bepi, il personaggio nato dalla creatività di Tiziano Incani per raccontare in musica le gesta e le peculiarità del bergamasco moderno, a cavallo tra modernità e tradizioni come molti abitanti della nostra provincia, calcava per l’ultima - oltre che unica - volta il palco del «Druso» insieme ai suoi fidati Prismas, la band che da anni lo accompagna in ogni avventura.

Nel frattempo molte cose sono accadute, tanto ad Incani quanto alla sua amata città sorta alle pendici delle Orobie. Per il primo il tempo è stato foriero di evoluzione artistica: è nata una carriera da presentatore, scrittore e monologhista, nonché una moltitudine di nuovi progetti musicali ad ampio spettro con la pubblicazione di tre nuovi album - di cui l’ultimo nei panni di un nuovo personaggio - che ne hanno confermato l’inesauribile vena creativa.

L’evoluzione del personaggio

Per la seconda, una costante crescita che l’ha portata a spogliarsi un poco di quella veste da «eterna provinciale» tanto radicata nella mentalità locale anche grazie alla nuova fama internazionale acquisita grazie alle prestazioni sportive dell’Atalanta, protagonista del grande calcio europeo proprio da quel 2017. «Ma me öle l’Atalanta in Champions League», cantava il Bepi di allora nel suo pezzo «L’è Sa Nedàl» e chissà cosa direbbe se sapesse dei successi degli ultimi anni.

Tuttavia, resta evidente come questo abito nuovo e scintillante da «prima della classe» talvolta sembri andare stretto a una mentalità orobica, che rimane per sua natura pratica, concreta e popolare. Proprio da questa contraddizione e dal dialogo tra tradizione e cambiamento nascono i nuovi spettacoli del Bepi. Con questa consapevolezza, il cinquantenne Incani si prepara a tornare sul palco del Druso venerdì 6 dicembre, forte del sostegno del suo storico pubblico.

Quegli irriducibili fan che negli anni 2000 saltavano e cantavano ai suoi concerti non solo non l’hanno mai abbandonato, ma hanno trasmesso il loro entusiasmo alle nuove generazioni.

L’appuntamento con Bepi & The Prismas è fissato per venerdì 6 dicembre al «Druso» di Ranica, in via Antonio Locatelli 17.