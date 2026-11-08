Torna il Festival delle Foreste: cinema, incontri e natura
LA RASSEGNA. Inaugurata al Daste la nona edizione della manifestazione. In programma fino al 23 novembre film, mostre, incontri e iniziative dedicate alla natura.Lettura 1 min.
Bergamo
Si è aperta sabato 7 novembre allo Spazio Eventi Daste di Bergamo la nona edizione del Festival delle Foreste, organizzato dall’associazione Montagna Italia in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune. La manifestazione proseguirà fino al 23 novembre con proiezioni cinematografiche, incontri, mostre e iniziative dedicate alla tutela del patrimonio naturale.
La serata inaugurale, condotta dal presidente del Festival Roberto Gualdi, ha visto la partecipazione dell’assessora Oriana Ruzzini e del console generale della Croazia a Milano, Stjepan Ribić. Proiettato il film «Solo che non c’è la campana», dedicato alle foreste croate, con la Croazia Paese ospite dell’edizione.
Festival delle Foreste, il programma a Bergamo
Martedì 10 novembre alle 16, in sala Galmozzi, le prime proiezioni dei film in concorso, tra cui «Le Orobie e i suoi abitanti». Alle 20.30 al Cinema Capitol l’anteprima assoluta di «Il canto della foresta» di Vincent Munier, viaggio nella natura selvaggia dei Vosgi.
Mercoledì 11 novembre spazio alla Giornata del Pastoralismo, con incontri, la proiezione del film «I cento giorni» e l’inaugurazione della mostra fotografica «Il cammino dei pastori» in largo Porta Nuova.
Dalle foreste ai satelliti, gli appuntamenti
Il 13 novembre un convegno sulla tutela del verde urbano, con la presentazione del Piano del Verde di Bergamo. Il 15 una passeggiata nel foliage ad Astino, mentre il 20 novembre Ilaria Zilioli dell’Agenzia spaziale europea parlerà delle foreste osservate dai satelliti.
Sabato 21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi, la premiazione dei concorsi cinematografico, fotografico e poetico. Il Festival si concluderà il 23 novembre con nuove piantumazioni in città insieme agli studenti.
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