Torna il Festival delle Foreste: cinema, incontri e natura

Si è aperta sabato 7 novembre allo Spazio Eventi Daste di Bergamo la nona edizione del Festival delle Foreste, organizzato dall’associazione Montagna Italia in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune. La manifestazione proseguirà fino al 23 novembre con proiezioni cinematografiche, incontri, mostre e iniziative dedicate alla tutela del patrimonio naturale.