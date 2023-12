BgBs 2023, cerimonia di chiusura: il Donizetti apre al pubblico: registrazioni su Eventbrite. Diretta sul nostro sito

Un anno fatto di centinaia di iniziative, mostre, concerti, appuntamenti, performance che continueranno fino all’ultimo appuntamento in calendario, in agenda martedì 19 dicembre alle ore 17 al teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia e, successivamente, nelle piazze centrali della città dei Mille e della Leonessa.

Porte aperte ai cittadini

A Bergamo il Teatro Donizetti apre le proprie porte al pubblico e ai cittadini: basta registrarsi qui per poter assistere gratuitamente alla cerimonia istituzionale di chiusura dell’anno speciale delle due città sorelle. Son già oltre 350 i biglietti staccati in poche ore per la partecipazione all’evento e gli organizzatori confidano che la capienza del Teatro Donizetti vada esaurita in pochi giorni.

I due teatri saranno collegati nuovamente in diretta, in una chiusura di Capitale comune e che vedrà le due città “palleggiarsi” gli interventi, con padroni di casa, ospiti e performance ad alternarsi sui palchi del Donizetti e del Grande. Ai discorsi finali dei Sindaci Gori e Castelletti, degli Assessori Nadia Ghisalberti e Andrea Poli, dei main sponsor e partner si alterneranno intermezzi musicali – dai brani di Raffa In The Sky a Donizetti – e le considerazioni dell’Assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, prima del passaggio del testimone a Pesaro – Capitale Italiana della Cultura 2024 - e al primo cittadino della città marchigiana Matteo Ricci. È stato invitato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A presentare dal palco di Bergamo sarà il conduttore di BergamoTv Max Pavan: l’emittente bergamasca trasmetterà la cerimonia (circa 80’ di durata) in diretta sui propri canali e permetterà a tutti di poter assistere alla chiusura della Capitale, dato che l’accesso a teatro è limitato e possibile solamente su invito. Sul sito de L’Eco di Bergamo e su Bergamo Tv la diretta.

In largo Gavazzeni