Bozzetto elogia Verdone su Facebook: «Il mio rimpianto è non averti mai incontrato». E la rete si scatena: boom di like e commenti

«Ho un solo grande rimpianto nella vita. Non essere mai riuscito ad incontrarti e conoscerti». Firmato Bruno Bozzetto. Destinatario del messaggio Carlo Verdone. È bastato un post di poche righe del cartoonist bergamasco sul profilo Facebook dell’attore e regista romano, che annunciava un sopralluogo a Fregene per la serie «Vita da Carlo» e il primo ciak a metà maggio, a scatenare una tempesta di messaggi tutti per Bruno (non chiamatelo Maestro o si arrabbia enormemente). Il post del genio (così si arrabbia di più) dell’animazione ieri sera aveva già collezionato oltre 3300 emoticon di approvazione, fra faccine sorridente, pollici alzati, cuoricini e ben oltre il centinaio di commenti. «Non pensavo di scatenare tutto questo interesse per quel pensiero – dice Bozzetto -. Avevo conosciuto il padre di Verdone a Praga durante un Festival e a qualche premiazione e mi farebbe piacere vedere l’attore di persona. Nel post ho scritto che non ho avuto occasioni per incontrarlo, né per motivi di lavoro, né per eventi. Lo stimo moltissimo e adoro il suo umorismo e la sua sensibilità. Ma soprattutto la sua intelligenza e buon gusto».