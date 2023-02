Capitale della Cultura, Quentin Tarantino sarà al teatro Grande di Brescia il 6 aprile

Come anticipato dal sito del Giornale di Brescia (https://www.giornaledibrescia.it ), il 6 aprile Quentin Tarantino, regista Premio Oscar di film che hanno fatto la storia del cinema come «Pulp Fiction» e «Bastardi senza gloria», nonché autore di bestseller letterari, celebrerà la pubblicazione del suo primo saggio «Cinema Speculation» con un evento live al Teatro Grande di Brescia, in occasione di «Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura».