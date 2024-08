«CercaBergamo», quinto dettaglio: una mappa, dove si trova? Rispondi nel sondaggio

Quinto appuntamento con «CercaBergamo», la rubrica dedicata ai luoghi storici della città da scoprire e riscoprire facendo attenzione ai dettagli. La città del passato affiora agli angoli delle strade, dove tutti i giorni scorre il traffico: qui sopra c’è il dettaglio di una mappa collocata nel Novecento su una costruzione (molto più antica) in città, collegata ad altre costruzioni ormai scomparse. Sulla mappa si vedono delle date (indizio prezioso per indovinare) e le indicazioni di alcuni luoghi. Dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio.

Tracce, frammenti di storia che spesso passano inosservati, ma che hanno molto da raccontare. Per tutta l’estate ogni lunedì pubblicheremo sul nostro sito la foto di un dettaglio, per esempio una piccola parte di un affresco o di un elemento architettonico: i lettori dovranno aguzzare la vista e riconoscere dove si trova, rispondendo a un sondaggio. Il venerdì sveleremo la soluzione e racconteremo in un articolo la storia di quel luogo con foto antiche e attuali, video e curiosità.