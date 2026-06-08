«CercaBergamo», scopri il dettaglio: un capitello. Dove si trova? Rispondi al quiz

Ecco l’appuntamento con «CercaBergamo», la rubrica che accompagnerà tutta l’estate dei nostri lettori abbonati. Questa settimana il dettaglio da indovinare è un capitello in città: riconoscete il luogo dove si trova? Rispondete al quiz all’interno in questo articolo.

Ogni settimana, il lunedì, pubblicheremo sul nostro sito e sui nostri canali social la foto di un dettaglio, per esempio un particolare di un affresco o di un elemento architettonico, i lettori dovranno riconoscere dove è stata scattata la foto e rispondere a un sondaggio.