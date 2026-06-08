«CercaBergamo», scopri il dettaglio: un capitello. Dove si trova? Rispondi al quiz
IL GIOCO. Il particolare da indovinare questa settimana è un capitello in città. Date la vostra risposta nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura meno di un minuto.
Ecco l’appuntamento con «CercaBergamo», la rubrica che accompagnerà tutta l’estate dei nostri lettori abbonati. Questa settimana il dettaglio da indovinare è un capitello in città: riconoscete il luogo dove si trova? Rispondete al quiz all’interno in questo articolo.
Ogni settimana, il lunedì, pubblicheremo sul nostro sito e sui nostri canali social la foto di un dettaglio, per esempio un particolare di un affresco o di un elemento architettonico, i lettori dovranno riconoscere dove è stata scattata la foto e rispondere a un sondaggio.
Il giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo in un articolo il luogo a cui appartiene il dettaglio, con foto del presente e del passato, filmati e curiosità.
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