Con la primavera torna Floreka: a Ranica il 4 e 5 maggio

Torna Floreka, giunta alla 16esima edizione della mostra-mercato bergamasca dedicata al mondo dei fiori e delle piante, che celebra la bellezza della natura e promuove consapevolezza ambientale. Quest’anno, l’evento si terrà il 4 e 5 maggio, per il quarto anno nel parco Camozzi di Ranica, spazio verde di quasi 20mila metri quadri caratterizzato da alberi secolari, sentieri pedonali e aree relax

Organizzata dall’Associazione Petali e Parole grazie ai main sponsor Montello e Terrasolida, Floreka dedica l’edizione 2024 al tema del suolo. «Servono duemila anni per la formazione di dieci centimetri di suolo. Eppure, se l’importanza dell’acqua quale elemento essenziale per la vita sulla Terra è ben nota, lo stesso non si può dire per il suolo, che tanto quanto il cosiddetto ‘oro blu’ è alla base della produzione alimentare, degli ecosistemi e del benessere umano. Per questo abbiamo deciso di dedicare l’intera edizione a un tema tanto complesso quanto cruciale ma così poco preso in considerazione».

Con «Il suolo: il vero giardiniere coltiva il terreno», citando Karel Čapek, Floreka esplorerà e porrà l’attenzione su un elemento cruciale per produzione alimentare e crescita delle piante, fondamentale per i processi di ritenzione, filtrazione e moderazione che svolge prima che

Il volantino della 16esima edizione di Floreka l’acqua scorra verso le falde e i fiumi e per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Attraverso un calendario di incontri, workshop e laboratori didattici, l’edizione 2024 affronterà le sfide legate al degrado del suolo e i suoi impatti sulla sicurezza alimentare e l’ambiente. Sarà un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione del suolo e delle pratiche agricole sostenibili.

A Floreka tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito.

Circa cinquanta gli espositori attesi, provenienti da tutta Italia, pronti a presentare una vasta gamma di piante, fiori e prodotti per il giardinaggio, così come un’offerta variegata di prodotti agricoli e artigianali originali.

Il programma Floreka 2024

Sabato 4 Maggio

dalle 10 - Inaugurazione

dalle 11:30: «Quanta vita nel suolo! Gli orti a cumulo fisso, un esempio di sostenibilità per le coltivazioni orticole e non solo», a cura del professor Pio Rossi, ex docente della Scuola agraria del Parco di Monza.

Gli orti a cumulo fisso sono una tecnica antichissima di coltivazione, in grado di ricostruire e mantenere la biodiversità del suolo: un metodo che garantisce completa sostenibilità ed auto-sufficienza, prevendendo il riuso degli scarti delle coltivazioni stesse. Ce ne parlerà il professor Pio Rossi, coordinatore didattico, progettista e ex- docente della Scuola agraria del Parco di Monza.

Alle 16.30 «Il suolo è vivo! L’importanza di substrati e terricci nella realizzazione di giardini e terrazze», a cura di Sandro Degni. Giardiniere professionista e certificato presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, progetta e realizza aree verdi, Sandro Degni parlerà del suolo per coltivazione in vaso e in piccoli giardini.

La sostenibilità del verde ornamentale si fa a partire dal suolo adatto che consente la sopravvivenza delle piante, riducendo il consumo idrico, la necessità di utilizzare ammendanti e di gestire anche le patologie delle piante attraverso la lotta integrata. Per questo, più il suolo è adatto, ricco di biodiversità più le piante saranno sane, in grado di difendersi e creare consociazioni a livello di apparato radicale, anche in terrazza o giardini di piccole dimensioni.

Dalle 14.30 alle 17.00: uscita sui Colli di Ranica con Erica Pozzi - Progetto Orsini, alla ricerca di erbe spontanee. Erica è una raccoglitrice e una guida ambientale escursionistica. Gli Orsini è il nome del suo progetto e si dedica al riconoscimento, alla raccolta e alla trasformazione di piante selvatiche. Ci condurrà in una passeggiata conoscitiva, per riconoscere le diverse specie del territorio e scoprire come utilizzarle. La sostenibilità e la conservazione della biodiversità sono temi centrali del lavoro di divulgazione di Erica, che avrà l’occasione di approfondire i molti fattori che influiscono sulla vita delle piante e dei loro ecosistemi.

A partire dalle 19 Aperiflower musicale con Funky’n’Banda

Alle 21: LAB 80 – «Sopravvissuto - The Martian» di Ridley Scott.

Dato per disperso, l’astronauta Mark Watney si ritrova ad essere erroneamente abbandonato sul pianeta rosso, senza nessuna speranza di tornare a casa. Una gigantesca operazione prende però forma per riportarlo sano e salvo sulla Terra, ma nell’attesa dei soccorsi egli dovrà riuscire a resistere alle difficili condizioni del pianeta. Proiezione all’aperto. Ingresso libero e gratuito

Domenica 5 maggio

Alle 11.30: «Geologia sui colli di Ranica», a cura di Celestino Mora.

Studiare la terra e il suolo per comprendere la nostra storia insieme all’esperto e appassionato di geologia Celestino Mora. Paleontologo autodidatta dallo spiccato gusto divulgativo, Mora tratterà del territorio di Ranica e della sua geologia: come si sono formati i suoli, quali sono le caratteristiche di ciascuno e come proprio la natura del suolo e delle sue varietà ha influito sullo sviluppo agricolo e industriale di quest’area bergamasca.

Appuntamenti ed eventi extra

Spazio ai bambini con Trentunodi e Lets_art_lab con una serie di laboratori creativi-esperienziali che si svolgeranno in contemporanea per osservare la terra, riflettere sulle sue potenzialità, confrontarsi e mettersi in gioco esprimendo la propria immaginazione e creatività. Gruppi di massimo 10 bambini, consigliata la prenotazione. Linee metodologiche ARTLAB.

Per info e iscrizioni: [email protected] (sabato e domenica tra le ore 15:00 e le ore 18:00)

Laboratorio di intreccio cesti a cura di I Cesti dell’Orso (sabato);

Workshop di kokedama a cura di Miss Kokedama (sabato e domenica);

Yoga bimbi a cura di Rosanna Marchesi (sabato mattina e pomeriggio e domenica pomeriggio);

Workshop floreali a cura di Maddi Flowers Farm (sabato e domenica);

Per rilassarsi, sono previsti Massaggi Shiatsu (sabato e domenica).

Sempre disponibili anche aree relax, punti ristoro e spazi per attività culturali: un mix che rende Floreka un evento ricco, occasione per ammirare la bellezza della natura, ma anche per riflettere sulle sfide ambientali e impegnarsi per un futuro sostenibile.

Sabato 4 maggio in occasione dell’evento «Villa Camozzi dall’800 ad oggi», organizzato da Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Villa Camozzi di Ranica apre le porte eccezionalmente al grande pubblico con tour guidati (dalle ore 14:30 alle ore 19:00), musica dal vivo e concerti.

Floreka Food è a cura di: Enoteca Castelletti e Alessandro Martinelli; Gelateria Il Mandorlacchio; Moon & Art di Ranica.

Floreka, XVI edizione, il 4 e 5 maggio. Sabato: dalle 10 alle 23 e domenica: dalle 9.30 alle 18.30 al parco Camozzi, Ranica (BG)