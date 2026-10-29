Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Dal 18 al 21 marzo la 48ª edizione del festival diretto da Joe Lovano dal titolo «Reflections & Projections». Concerti al Donizetti e al Sociale, con un omaggio a Pino Daniele.Lettura 1 min.
Bergamo
Bergamo Jazz torna dal 18 al 21 marzo 2027 con la sua 48ª edizione. Il festival, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti e diretto per il quarto anno da Joe Lovano, avrà come tema Reflections & Projections, un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. Annunciato il cartellone dei concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, mentre sono ancora in definizione gli appuntamenti negli altri spazi cittadini.
Bergamo Jazz 2027, i concerti al Teatro Donizetti
Venerdì 19 marzo apertura con Roberto Gatto, protagonista di un omaggio a Elvin Jones nel centenario della nascita, seguito dal ritorno di Joshua Redman, assente dal festival da 13 anni. Sabato 20 spazio al quartetto del trombettista Ralph Alessi e al sassofonista Isaiah Collier. Domenica 21 chiusura con il pianista sudafricano Nduduzo Makhathini e il cubano Gonzalo Rubalcaba, che presenterà un omaggio a Pino Daniele con Maria Pia De Vito e altri musicisti.
Teatro Sociale, da Trovesi a Frank Zappa
Giovedì 18 marzo, in Città Alta, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia presenteranno il nuovo album Borsalino, seguiti dai Guano Padano con Chris Speed. Domenica 21, alle 17, l’Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò proporrà un progetto dedicato a Frank Zappa.
Bergamo Jazz, biglietti e abbonamenti
Rinnovi dal 2 al 19 dicembre, nuovi abbonamenti dal 13 gennaio e biglietti singoli per il Donizetti dal 27 gennaio. Gli abbonamenti costano da 43 a 101 euro, i biglietti da 19 a 45 euro. Al Sociale ingressi da 20 a 25 euro, con riduzioni previste.
Biglietti e info
Rinnovo abbonamenti e prelazione concerti al Teatro Sociale dal 2 al 19 dicembre 2026. Cambio posto Dal 7 al 9 gennaio 2027. Nuovi abbonamenti e biglietti concerti al Teatro Sociale dal 13 gennaio 2027.
Biglietti singole serate al Teatro Donizetti dal 27 gennaio 2027
Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 43 a 101 euro, ridotti da 34 a 81 euro
Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 19 a 45 euro, ridotti da 15 a 36 euro
Concerto al Teatro Sociale del 18 marzo: biglietto intero 25 euro, ridotto 20 euro
Concerto al Teatro Sociale del 21 marzo: biglietto intero 20 euro, ridotto 16 euro
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