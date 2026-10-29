Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027

Bergamo Jazz torna dal 18 al 21 marzo 2027 con la sua 48ª edizione. Il festival, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti e diretto per il quarto anno da Joe Lovano, avrà come tema Reflections & Projections, un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. Annunciato il cartellone dei concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, mentre sono ancora in definizione gli appuntamenti negli altri spazi cittadini.