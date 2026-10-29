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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 29 Ottobre 2026

Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027

Dal 18 al 21 marzo la 48ª edizione del festival diretto da Joe Lovano dal titolo «Reflections & Projections». Concerti al Donizetti e al Sociale, con un omaggio a Pino Daniele.

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Redazione Web
Redazione Web

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Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Joshoua Redman Quartet

Bergamo

Bergamo Jazz torna dal 18 al 21 marzo 2027 con la sua 48ª edizione. Il festival, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti e diretto per il quarto anno da Joe Lovano, avrà come tema Reflections & Projections, un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. Annunciato il cartellone dei concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, mentre sono ancora in definizione gli appuntamenti negli altri spazi cittadini.

Bergamo Jazz 2027, i concerti al Teatro Donizetti

Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Gonzalo Rubalcaba
(Foto di Dianela De La Portilla)

Venerdì 19 marzo apertura con Roberto Gatto, protagonista di un omaggio a Elvin Jones nel centenario della nascita, seguito dal ritorno di Joshua Redman, assente dal festival da 13 anni. Sabato 20 spazio al quartetto del trombettista Ralph Alessi e al sassofonista Isaiah Collier. Domenica 21 chiusura con il pianista sudafricano Nduduzo Makhathini e il cubano Gonzalo Rubalcaba, che presenterà un omaggio a Pino Daniele con Maria Pia De Vito e altri musicisti.

Teatro Sociale, da Trovesi a Frank Zappa

Giovedì 18 marzo, in Città Alta, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia presenteranno il nuovo album Borsalino, seguiti dai Guano Padano con Chris Speed. Domenica 21, alle 17, l’Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò proporrà un progetto dedicato a Frank Zappa.

Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Gianluigi Trovesi - Gianni Coscia
(Foto di Roberto Cifarelli)
Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Roberto Gatto
(Foto di G.Guala-16)

Bergamo Jazz, biglietti e abbonamenti

Rinnovi dal 2 al 19 dicembre, nuovi abbonamenti dal 13 gennaio e biglietti singoli per il Donizetti dal 27 gennaio. Gli abbonamenti costano da 43 a 101 euro, i biglietti da 19 a 45 euro. Al Sociale ingressi da 20 a 25 euro, con riduzioni previste.

Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Isaiah Collier
(Foto di Chiara Broccoli)
Da Joshua Redman a Rubalcaba eTrovesi : ecco Bergamo Jazz 2027
Artchipel Orhestra
(Foto di Roberto Priolo)

Biglietti e info

Rinnovo abbonamenti e prelazione concerti al Teatro Sociale dal 2 al 19 dicembre 2026. Cambio posto Dal 7 al 9 gennaio 2027. Nuovi abbonamenti e biglietti concerti al Teatro Sociale dal 13 gennaio 2027.

Biglietti singole serate al Teatro Donizetti dal 27 gennaio 2027

Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 43 a 101 euro, ridotti da 34 a 81 euro

Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 19 a 45 euro, ridotti da 15 a 36 euro

Concerto al Teatro Sociale del 18 marzo: biglietto intero 25 euro, ridotto 20 euro

Concerto al Teatro Sociale del 21 marzo: biglietto intero 20 euro, ridotto 16 euro

Tutte le info qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fondazione Teatro Donizetti