Da Vasco ai Coldplay, via ai grandi live

I CONCERTI. Sarà un’estate all’insegna della musica. In Italia anche Taylor Swift, David Gilmour e Lenny Kravitz. Per Ultimo già venduti oltre 400mila biglietti. Tour negli stadi pure per Zucchero, i Negramaro e Geolier.

Taylor Swift, Coldplay, David Gilmour. E poi Vasco, Ultimo, Negramaro, il trio Fabi, Silvestri. Gazzè. Come sempre, si preannuncia ricca di appuntamenti e di musica l’estate dei grandi live in Italia, tra ritorni e tradizioni che si confermano. Tra i concerti più attesi ci sono quelli di Taylor Swift, due date a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro: la popstar torna nel nostro Paese a 10 anni dall’ultima volta e la febbre sale.

Ma non è l’unica per la quale i fan sono in fibrillazione: a Roma si attende l’arrivo dei Coldplay all’Olimpico, quattro date e biglietti polverizzati in pochi minuti, 12, 13, 15 e 16 luglio. È rimasto deluso, invece, chi attendeva il ritorno del Boss: Bruce Springsteen ha dato forfait, per ora, per motivi di salute.

Agli I-Days a Milano, il 16 giugno sono in cartellone i Green Day, per l’unica tappa italiana del loro Saviors Tour, che celebra i loro due album di maggior successo, Dookie e American Idiot. Una sola tappa nel Belpaese, il 6 luglio, anche per gli Smashing Pumpinks, accompagnati da Tom Morello, che hanno scelto il Lucca Summer Festival. Stessa location, con una doppia data, sabato e domenica 8 giugno, anche per Ed Sheeran. Le mura della città vedranno esibirsi il 12 luglio anche Lenny Kravitz, in Italia per altre due date: il 13 luglio all’Umbria Jazz di Perugia e il 13 agosto a Lido di Camaiore.

Billie Eilish sabato si è esibita alla Unipol Arena di Bologna, mentre alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 21 luglio arriva la band metal dei Rammstein (anche per loro unica data italiana). A far da protagonista, con il suo scenario senza eguali, sono anche le Terme di Caracalla a Roma: in cartellone lunedì 9 giugno John Legend (nell’anfiteatro degli scavi di Pompei), mentre al vicolo Circo Massimo a settembre suonerà David Gilmour, il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2, 3 ottobre.

A Milano il 16 luglio, alla fiera di Rho, ci sono i Black Eyed Peas, mentre il 23 all’Ippodromo Snai La Maura è atteso Travis Scott.

Ma non ci sono solo gli stranieri. Il plotone di artisti italiani è pronta a prendersi la scena. A partire da Vasco Rossi, che continua a macinare record su record e quest’anno mette in fila 7 San Siro e 4 San Nicola di Bari, a partire dallo scorso 7 giugno. Tour negli stadi anche per Max Pezzali, che è ripartito live ieri da Trieste per toccare poi Torino, Bologna, Roma, Milano con una tripletta e Messina. Folla da stadi anche per Ultimo, con oltre 400mila biglietti già venduti, che dopo essere partito da Trieste, ha fatto doppia tappa a Napoli e il 15 e 16 sarà a Torino, poi tris a Roma, e Messina e Padova; e per i Negramaro che il 15 giugno partono da Napoli per poi portare la loro musica a Udine, Milano, Messina, Bari. Il 23 giugno è la data di avvio dei live negli stadi italiani per Zucchero: Udine, e poi Bologna, Messina, Pescara, Milano. Geolier inanella tre date al Maradona di Napoli, il 21, 22 e 23 giugno, prima di iniziare a girare l’Italia.

Data secca il 6 luglio al Circo Massimo di Roma per il trio Fabi Silvestri Gazzè, che tornano insieme per festeggiare i 10 anni dal progetto «Il padrone della festa». Così come i Club Dogo che dopo la reunion scelgono San Siro il 28 giugno.