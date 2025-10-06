Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 06 Ottobre 2025

«Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», la mostra a Bergamo

L’EVENTO. Due fine settimana per visitare l’esposizione con tutte le 18mila carte italiane e non solo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Mirmex a Bergamo
Mirmex a Bergamo

Bergamo

Sono passati 25 anni da quando i Pokemon sono comparsi in Italia. Nel 1999 le prime avventure con il Game Boy, nel 2000 le carte del «set base». Fino a Pokemon Go, l’app nata nel 2016 per catturare i «mostriciattoli» virtuali per le strade delle città di tutto il mondo. Per celebrare questo importante anniversario, Mirmex Collectibles ha deciso di organizzare una mostra imperdibile nella sua sede di Bergamo, in via Bianzana 19.

Pokemon, la mostra a Bergamo

Due nuove sale e 70 pannelli per esporre tutte le 18mila carte italiane, con tutti i pacchetti di espansione, i box del set base, due versioni unlimited e al prezioso Charizard italiano in prima edizione, unica copia la mondo valutata 10 da Psa (ente certificatore internazionale per le carte Pokemon).

I pannelli per l’esposizione delle carte
I pannelli per l’esposizione delle carte

L’inaugurazione della mostra «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», fissata per sabato 25 ottobre nei nuovi locali dello store Mirmex in via Bianzana a Bergamo e si potrà visitare per due weekend: sabato 25 e domenica 26 ottobre e sabato 1 e domenica 2 novembre.

Tutte le info

Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori e per gestire al meglio l’afflusso di pubblico alla mostra di Bergamo, Mirmex Collectibles ha definito tre fasce orarie e stabilito un numero massimo di posti: per partecipare all’evento è necessario acquistare online, a questo link, un biglietto che consentirà l’accesso esclusivo alla mostra e allo store, al costo di 10 euro.

Giorni e orari
Sabato 25 e domenica 26 ottobre
Sabato 1 e domenica 2 novembre
Fasce orarie
Mattina: 09:00 - 12:30
Pomeriggio: 12:30 - 16:00
Sera: 16:00 - 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
fumetti
Mass Media
Tempo libero
Svaghi (generico)