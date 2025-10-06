«Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», la mostra a Bergamo

Sono passati 25 anni da quando i Pokemon sono comparsi in Italia. Nel 1999 le prime avventure con il Game Boy, nel 2000 le carte del «set base». Fino a Pokemon Go, l’app nata nel 2016 per catturare i «mostriciattoli» virtuali per le strade delle città di tutto il mondo. Per celebrare questo importante anniversario, Mirmex Collectibles ha deciso di organizzare una mostra imperdibile nella sua sede di Bergamo, in via Bianzana 19.

Pokemon, la mostra a Bergamo

Due nuove sale e 70 pannelli per esporre tutte le 18mila carte italiane, con tutti i pacchetti di espansione, i box del set base, due versioni unlimited e al prezioso Charizard italiano in prima edizione, unica copia la mondo valutata 10 da Psa (ente certificatore internazionale per le carte Pokemon).

I pannelli per l’esposizione delle carte L’inaugurazione della mostra «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», fissata per sabato 25 ottobre nei nuovi locali dello store Mirmex in via Bianzana a Bergamo e si potrà visitare per due weekend: sabato 25 e domenica 26 ottobre e sabato 1 e domenica 2 novembre.

Tutte le info

Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori e per gestire al meglio l’afflusso di pubblico alla mostra di Bergamo, Mirmex Collectibles ha definito tre fasce orarie e stabilito un numero massimo di posti: per partecipare all’evento è necessario acquistare online, a questo link, un biglietto che consentirà l’accesso esclusivo alla mostra e allo store, al costo di 10 euro.