Dal reggae all’elettronica e al gospel: al Druso arrivano i Mellow Mood

Dopo la pubblicazione del sesto album, «Mañana», licenziato lo scorso 19 agosto da La Tempesta Dub in collaborazione con l’etichetta americana Ineffable Record, i Mellow Mood hanno ripreso il cammino dei concerti in tutta Europa. Non mancano le date italiane come quella di oggi al «Druso» di Ranica (inizio ore 21.30; ingresso 15 euro). L’ultimo disco della nota formazione è stato scritto e inciso tra il 2020 e il 2022, raccoglie dodici tracce, sette delle quali sono nate dalla collaborazione con altrettanti artisti internazionali. «Mañana» è stato anticipato da diversi singoli: «Mr. Global», ospite Kabaka Pyramid, «Laser Sight», «Blessings On Me», «I And I Chant», ospite Emeterians, e il successivo remix con le voci di Anthony B e Alborosie, «My Bed», ospite Konshens e «Make It Better», con Iya Terra. Il disco contiene inoltre 5 inediti, due dei quali vedono la partecipazione di riconosciuti maestri del reggae europeo: lo spagnolo Sr. Wilson e lo svedese Million Stylez. Anche questo lavoro è stato prodotto e registrato grazie al contributo di Paolo Baldini, da sempre l’architetto sonoro della band di Pordenone.