Dalla trottola al Pirlì, ecco dove giocare quest’estate

Il gioco del Pirlì è inserito nel “Tocatì”, programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e degli sport tradizionali”, riconosciuto dall’Unesco, il primo dicembre 2022, quale «Buona pratica per la salvaguardia del patrimonio immateriale dell’ umanità». Per questo motivo è stato presentato nello Spazio Viterbi in Provincia il progetto «Tutti in gioco!»: un torneo di Pirlí che si svolgerà in dodici piazze della provincia di Bergamo e nella città di Verona da giugno a settembre.

Il calendario

Ecco il pirlì Si parte v enerdì 21 giugno con la prima sfida di qualificazione a Gaverina Terme. Il campo gara troverà spazio all’ interno della tradizionale Festa dello Sport presso l’ Area Feste e sarà allestito con apposita scenografia, che accompagnerà i campi gara in tutte le piazze successive. Il 20 settembre sarà a Bergamo. Al torneo del Pirlí può giocare chiunque, la sua semplicità lo rende un gioco appassionante e divertente, per tutte le età. Le iscrizioni si ricevono durante le manifestazioni di “piazza”, versando un contributo di 1 euro per ogni tiro, i tiri sono illimitati e i partecipanti potranno giocare anche in più “piazze”.

Con “Tutti in gioco” si avvia una collaborazione strategica tra l’Università degli Studi di Bergamo, l’associazione Giochi Antichi (AGA) e la Cooperativa L’Innesto per iniziative d’informazione, ricerca e divulgazione. Il progetto intende contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’ esistenza del Patrimonio Culturale Immateriale della Provincia.

Il calendario del torneo: